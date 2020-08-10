За полгода в Алтайском крае уволилось более 1,5 тысяч медработников

Новости 10.08.2020 16:50 5066

Пять врачей уволилось из Диагностического центра Алтайского края (ДЦАК) с 1 апреля. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Уволившиеся специалисты - это 2 врача-реаниматолога, 2 рентгенолога, 1 врач функциональной диагностики. Один из них работает сегодня в ковидном госпитале, двое также не ушли из системы, трудоустроившись в государственные лечебные учреждения.

За весь период работы в «сжатых» условиях ДЦАК 39 врачей находится в вынужденном простое и не могут оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

В целом за 6 месяцев из медучреждений уволился 1531 медицинский работник. За этот же время трудоустроился в отрасль 1781 человек.

Министр говорит, что эта статистика динамическая, она связана с перемещениями внутри отрасли и периодом коронавируса и касается юридических нюансов условий «ковидных» выплат. Для получения выплат, в ковидных госпиталях специалисты должны числиться на основном месте работы. Также в это же время активно устраиваются на работу молодые специалисты, окончившие вуз.

При этом, по оценкам Дмитрия Попова, сверхдефицита специалистов здравоохранение Алтайского края не испытывает. Напомним, ранее велись переговоры с рядом специалистов из других регионов для трудоустройства в Алтайский край. Дмитрий Попов пояснил, что речь шла о двух медиках из Москвы.

Снижение эпидситуации привело к некоторому снижению нагрузки на медицинских работников. Тем не менее, процент тяжелых пациентов с коронавирусом остается высоким. Более того, с уменьшением количества выявляемых случаев коронавируса доля тяжелобольных будет только увеличиваться.

Кстати, некоторые медучреждения выводятся из коечного фонда для коронавирусных пациентов. Так, по словам Попова, было выведено 20 коек, находящиеся на базе Тальменской ЦРБ. Сейчас минздрав намеревается вывести из «красных списков» Михайловскую ЦРБ, где на 20 койках находятся на лечении 2 пациента.

Всего на данный момент в Алтайском крае 2155 коек для ковидных пациентов. Свободных коек – 886. Как ранее говорил министр, на этом же коечном фонде лечатся пациенты с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден коронавирус, однако клиническая картина и тяжесть заболевания соответствует COVID-19.