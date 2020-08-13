Алтайский чиновник Тюхтенев ушел в отставку после скандального дня ВДВ

Новости 10.08.2020 15:58 895

Первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Алексей Тюхтенев ушел в отставку. По данным сайта «Новости Горного Алтая», он написал заявление по собственному желанию, которое глава региона Олег Хорохордин подписал 10 августа.

Губернатор уже подписал указ об отставке, но пока никого на этот пост не назначил.

О причинах ухода чиновника наверняка не известно. Но можно предположить, что поводом стало его участие в несогласованном Дне празднования ВДВ. Мероприятие в честь 90-летия воздушно-десантных сил прошло в Горно-Алтайске 2 августа. Хорохордин неоднократно заявлял о недопустимости публичных мероприятий с массовым скоплением людей

Алексей Тюхтенев работал в этой должности с осени прошлого года. Ранее был министром имущественных отношений, зампредом правительства, первым вице-премьером, руководителем управления Росимущества, руководителем представительства МАСС, помощником депутата Госдумы.