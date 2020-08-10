Как медийная активность российских партий может повлиять на их шансы пройти в Госдуму

Новости 10.08.2020 16:30 1752

Единый день голосования 13 сентября считается у экспертов неофициальной датой начала предвыборной гонки за депутатские кресла в Госдуме VIII созыва. После выборов в парламенты субъектов РФ окончательно сформируются партийные списки, а сами партии завершат текущие кампании и смогут готовиться к следующим. По мнению экспертов, активность участников предвыборной гонки в информационном пространстве является ключевым фактором успешности их кампаний. "Центр политконъюнктуры" проанализировал текущую активность основных партий в СМИ и определил их стартовые медийные позиции.

Аналитики Центра уверены, что интернет-СМИ в кампании 2021 года будут играть гораздо более важную роль, чем на выборах 2016 года. Так, по данным ФОМ, в 2016 году 61% опрошенных почти ежедневно смотрел телевизор, но в 2019 году таковых стало на 9% меньше. В 2019 году 20% респондентов заявили, что качество новостей на телевидении ухудшилось. По данным проведённого в текущем августе опроса, аудитории сетевых и традиционных СМИ сравнялись. В связи с этим, есть основания полагать, что в 2021 году сетевые каналы окончательно опередят традиционные.

Наиболее вероятные партии-претенденты

Согласно информации Министерства юстиции РФ, в стране насчитывается 42 партии. Однако большинство из них не проявляют заметной активности и вряд ли примут участие в выборах 2021 года. На данный момент участвовать в выборах без дополнительного сбора подписей вправе 13 партий:

«Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия» «Яблоко» Партия «Родина» «Партия Роста» Российская экологическая партия «Зеленые» «Патриоты России» Коммунистическая партия Коммунисты России «Гражданская платформа» «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Коммунистическая партия социальной справедливости

Из исследования не ясно, какие СМИ были включены в мониторинг.

Парламентские партии, как обычно, лидируют

По данным Медиалогии, в июле чаще всего в СМИ упоминались: «Единая Россия» (более 38 тысяч упоминаний), ЛДПР (свыше 16,4 тысяч), КПРФ (почти 13,5 тысяч) и «Справедливая Россия» (более 6,2 тысяч). В аутсайдерах: «Зеленые» (210 упоминаний), «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» (214 упоминаний) и КПСС (391 упоминание).

Характер публикаций

Журналисты, в основном, пишут о партиях в нейтральном ключе. Негативные публикации касались, как правило, часто упоминаемых партий. Эти же партии чаще упоминаются и в позитивном ключе. Эксперты связывают это с уровнем медийности партии - чем медийнее, тем больше оценочных суждений о них, как положительного, так и отрицательного характера.

Качество источников

Аналитики "Центра" также указывают, что важно не только количество публикаций, но также охват и авторитетность источников. Сотня упоминаний в небольших изданиях может дать меньший эффект, чем 10 публикаций в крупных федеральных СМИ.

Медиалогия отмечает, что официальный сайт ЕР сам по себе обладает серьёзными весом и влиянием.

Ситуация в Алтайском крае

По представленности в Алтайском крае, как и по всей стране, лидирует «Единая Россия» (379 упоминаний). Менее представлена КПРФ (145 упоминаний). Край также входит в число тех регионов, где наиболее часто пишут про «Справедливую Россию» (129 упоминаний). Реже всего освещается деятельность ЛДПР (99 упоминаний). Непарламентские партии в исследовании не представлены.

Из представленных выше данных аналитики "Центра политконъюнктуры" делают следующие выводы:

«Единая Россия» явно доминирует в медиапространстве - количество её упоминаний почти равно совокупному числу упоминаний всех прочих партий.

Непарламентские партии пока не развили медийную активность, поэтому уступают парламентским партиям, деятельность которых освещается шире в силу их статуса.

Ряд партий в некоторых регионах вообще не представлен в СМИ - это значительно снижает их шансы на прохождение пятипроцентного барьера.

Заметные инфоповоды отсутствуют - малые партии не генерируют событий, которые привлекли бы внимание федеральных изданий, а парламентские партии освещаются крупными СМИ в контексте их текущей деятельности в Госдуме.

В целом, партии реагируют на повестку, а не формируют ее.

Перечисленные тенденции характерны, в том числе, и для Алтайского края.