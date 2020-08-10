Как медийная активность российских партий может повлиять на их шансы пройти в Госдуму

Единый день голосования 13 сентября считается у экспертов неофициальной датой начала предвыборной гонки за депутатские кресла в Госдуме VIII созыва. После выборов в парламенты субъектов РФ окончательно сформируются партийные списки, а сами партии завершат текущие кампании и смогут готовиться к следующим. По мнению экспертов, активность участников предвыборной гонки в информационном пространстве является ключевым фактором успешности их кампаний. "Центр политконъюнктуры" проанализировал текущую активность основных партий в СМИ и определил их стартовые медийные позиции.
Аналитики Центра уверены, что интернет-СМИ в кампании 2021 года будут играть гораздо более важную роль, чем на выборах 2016 года. Так, по данным ФОМ, в 2016 году 61% опрошенных почти ежедневно смотрел телевизор, но в 2019 году таковых стало на 9% меньше. В 2019 году 20% респондентов заявили, что качество новостей на телевидении ухудшилось. По данным проведённого в текущем августе опроса, аудитории сетевых и традиционных СМИ сравнялись. В связи с этим, есть основания полагать, что в 2021 году сетевые каналы окончательно опередят традиционные.
Согласно информации Министерства юстиции РФ, в стране насчитывается 42 партии. Однако большинство из них не проявляют заметной активности и вряд ли примут участие в выборах 2021 года. На данный момент участвовать в выборах без дополнительного сбора подписей вправе 13 партий:
По данным Медиалогии, в июле чаще всего в СМИ упоминались: «Единая Россия» (более 38 тысяч упоминаний), ЛДПР (свыше 16,4 тысяч), КПРФ (почти 13,5 тысяч) и «Справедливая Россия» (более 6,2 тысяч). В аутсайдерах: «Зеленые» (210 упоминаний), «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» (214 упоминаний) и КПСС (391 упоминание).
Журналисты, в основном, пишут о партиях в нейтральном ключе. Негативные публикации касались, как правило, часто упоминаемых партий. Эти же партии чаще упоминаются и в позитивном ключе. Эксперты связывают это с уровнем медийности партии - чем медийнее, тем больше оценочных суждений о них, как положительного, так и отрицательного характера.
Аналитики "Центра" также указывают, что важно не только количество публикаций, но также охват и авторитетность источников. Сотня упоминаний в небольших изданиях может дать меньший эффект, чем 10 публикаций в крупных федеральных СМИ.
По представленности в Алтайском крае, как и по всей стране, лидирует «Единая Россия» (379 упоминаний). Менее представлена КПРФ (145 упоминаний). Край также входит в число тех регионов, где наиболее часто пишут про «Справедливую Россию» (129 упоминаний). Реже всего освещается деятельность ЛДПР (99 упоминаний). Непарламентские партии в исследовании не представлены.
Из представленных выше данных аналитики "Центра политконъюнктуры" делают следующие выводы:
Перечисленные тенденции характерны, в том числе, и для Алтайского края.
Павел Иванченко не принес документы, а Андрей Крылов и Марина Василенко не собрали подписи