При каком условии детей в Алтайском крае допустят в детские сады

Новости 10.08.2020 15:10 2964

Дети, которые будут возвращаться в детские сады после летних каникул, будут обязаны предоставить ряд медицинских документов. В их числе справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Об этом рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции 10 августа.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными касается не только коронавируса, но и кори, кишечных, респираторных и других инфекций.

«Сдавать анализы для подтверждения отсутствия коронавируса не потребуется,.. - дополнил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. – Медработник будет осуществлять осмотр и фиксировать состояние здоровья в группе».

Напомним, и ранее для возвращения в детский сад требовалось предоставить в детский сад справку о состоянии здоровья, там же прописывалось отсутствие контактов с инфекционными больными.

По данным ТАСС, 100 % детских садов Алтайского края намерены возобновить свою работу 12 августа.