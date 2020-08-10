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При каком условии детей в Алтайском крае допустят в детские сады

Новости
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Дети, которые будут возвращаться в детские сады после летних каникул, будут обязаны предоставить ряд медицинских документов.  В их числе справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Об этом рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции 10 августа.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными касается не только коронавируса, но и кори, кишечных, респираторных и других инфекций.  

«Сдавать анализы для подтверждения отсутствия коронавируса не потребуется,.. - дополнил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. – Медработник будет осуществлять осмотр и фиксировать состояние здоровья в группе».

Напомним, и ранее для возвращения в детский сад требовалось предоставить в детский сад справку о состоянии здоровья, там же  прописывалось отсутствие контактов  с инфекционными  больными. 

По данным ТАСС, 100 % детских садов Алтайского края намерены возобновить свою работу 12 августа.   

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Заведующий садом

СКАЗАНО МИНИСТРОМ - "Медработник будет осуществлять осмотр и фиксировать состояние здоровья в группе". Министр не знает, что в группах детского сада не бывает медработников? Какой медик в группе детского сада? Отвечайте за сказанное и написанное!!! Из ПОЛИКЛИНИКИ НУЖНА справка. Не вводите родителей в заблуждение. Они и так не все адекватные.

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