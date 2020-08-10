Ваше плодородие! Аграриев обязали самостоятельно восстанавливать почвы

Собственники и арендаторы сельхозугодий с 11 августа обязаны будут поддерживать и восстанавливать плодородие почвы. Изменения внесены в законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщает «Парламентская газета».
Авторы поправок в законодательство отмечают, что сейчас в российских сельхозугодьях почвы деградируют. Всего в России насчитывается 197,7 млн га таких земель, более чем на 30% из них содержание полезных элементов снижено. По данным федерального Минсельхоза, более половины земель сельхозугодий в стране – ненадлежащего качества. При этом их собственники, пользователи и арендаторы, до вступления поправок в силу имели право, но не были обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия сельхозземель.
Хорошей иллюстрацией служит Алтайский край. Как писал недавно «Политсибру», в регионе фактически провалилась семилетняя программа мелиорации, завершающаяся в текущем году. Согласно ей, государство намеревалось поддерживать собственников сельхозземель, которые захотят вложить средства в создание объектов мелиоративного комплекса. Предполагалось, что вложения будут составлять около 500 млн рублей ежегодно. Однако, по имеющимся данным, за последние несколько лет в мелиорацию вложилась единственная компания, направив на это всего 40 млн рублей.
Важность мелиорации наглядно продемонстрировала сильная засуха, прокатившаяся по основным сельхозрегионам РФ. Но потери, понесённые аграриями, усугубились ещё и неразвитостью системы агрострахования. Репутация страховщиков в регионах зачастую крайне невысока, поскольку они нередко отказываются платить. Это связано с тем, что документально подтвердить наступление страхового случая очень сложно.
В связи с этим, также предложены поправки в соответствующий закон. Согласно им, страхование предприятий АПК от чрезвычайных погодных условий должно на 70-80% субсидироваться из федерального бюджета. Субсидия на оплату мультирискового полиса, в случае принятия поправок, составит 50% от его стоимости.
Посевная капания в регионе подходит к концу