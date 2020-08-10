Ваше плодородие! Аграриев обязали самостоятельно восстанавливать почвы

Новости 10.08.2020 13:55 2215

Собственники и арендаторы сельхозугодий с 11 августа обязаны будут поддерживать и восстанавливать плодородие почвы. Изменения внесены в законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Авторы поправок в законодательство отмечают, что сейчас в российских сельхозугодьях почвы деградируют. Всего в России насчитывается 197,7 млн га таких земель, более чем на 30% из них содержание полезных элементов снижено. По данным федерального Минсельхоза, более половины земель сельхозугодий в стране – ненадлежащего качества. При этом их собственники, пользователи и арендаторы, до вступления поправок в силу имели право, но не были обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия сельхозземель.

Хорошей иллюстрацией служит Алтайский край. Как писал недавно «Политсибру», в регионе фактически провалилась семилетняя программа мелиорации, завершающаяся в текущем году. Согласно ей, государство намеревалось поддерживать собственников сельхозземель, которые захотят вложить средства в создание объектов мелиоративного комплекса. Предполагалось, что вложения будут составлять около 500 млн рублей ежегодно. Однако, по имеющимся данным, за последние несколько лет в мелиорацию вложилась единственная компания, направив на это всего 40 млн рублей.

Почему не работает агрострахование

Важность мелиорации наглядно продемонстрировала сильная засуха, прокатившаяся по основным сельхозрегионам РФ. Но потери, понесённые аграриями, усугубились ещё и неразвитостью системы агрострахования. Репутация страховщиков в регионах зачастую крайне невысока, поскольку они нередко отказываются платить. Это связано с тем, что документально подтвердить наступление страхового случая очень сложно.

В связи с этим, также предложены поправки в соответствующий закон. Согласно им, страхование предприятий АПК от чрезвычайных погодных условий должно на 70-80% субсидироваться из федерального бюджета. Субсидия на оплату мультирискового полиса, в случае принятия поправок, составит 50% от его стоимости.

По данным Минсельхоза РФ, на сегодня охват страхованием с господдержкой посевов в стране составляет 6%, к концу года ожидается - 8%. В министерстве рассчитывают с помощью субсидий увеличить охват до 30%.