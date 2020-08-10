Пять месяцев карантина. Послеотпускную сессию парламента Алтайского края снова проведут удаленно

Новости 10.08.2020 12:20 1999

Очередная сессия Алтайского краевого Заксобрания снова пройдет в полудистанционном режиме, сообщили «Политсибру» в пресс-службе АКЗС. Заседание состоится 27 августа.

«Составил на эту тему разговор с Роспотребнадзором. Давайте августовскую сессию предварительно планировать в дистанционном режиме, как мы это делали ранее. Собрать в зале 140 человек, учитывая расстояние в 1,5 метра, не представляется возможным. Эпидемиологическая ситуация на сегодня еще не позволяет принять решение об очной сессии», - сообщил на утренней планерке в понедельник Александр Романенко.

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Напомним, это будет уже четвертое заседание в нетрадиционном формате. Предыдущие были 30 апреля, 28 мая (где рассмотрели перенесенный с апреля отчет губернатора) и (последняя перед летними каникулами сессия) - 26 июня.

В зал парламентского центра снова придут только глава парламента, его заместитель, главы комитетов и фракций, а также докладчики. Остальные депутаты будут принимать участие по видеосвязи из районов и городов края.