За сутки в Алтайском крае выявили 79 человек с коронавирусной пневмонией и только 5 бессимптомников

Новости 10.08.2020 11:15 2199

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 95 новых случаев коронавируса. Больше половины из них в Барнауле – 50 человек. В Бийске подтверждено 9 случаев коронавируса, в Яровом – 6, Славгороде – 3, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске, Первомайском, Троицком и Михайловском районах – 2. Камень-на-Оби, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмонавский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы дали прирост по одному случаю. Судя по данным, среди вновь подтвержденных случаев 5 бессимтомников, 11 - с ОРВИ и 79 человек с внебольничной пневмонией.

Всего в крае инфицированных – 10 094, выписаны по выздоровлению – 8 182. Лечение получают 1 662 человека, из них в госпиталях находятся 919 пациентов, амбулаторно - 743 пациента. За минувшие сутки было выявлено только пять пациентов с бессимптомным течением коронавируса. Таким образом специалисты отмечают в 4 407 случаях – бессимптомное течение инфекции, в 3 297 – ОРВИ, в 2 390 случаях инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии. В госпиталях регионпа внвовь более 100 тяжелобольных пациента - 108, из них к аппаратам ИВЛ подключено 32. За сутки скончалось 2 человека, один из которых от COVID-19, второй по иной причине. За весь период скончались 250 человек, из них 101 от коронавирусной инфекции, по иным причинам смерти – 146 человек; на экспертизе – 3 случая.

На 10 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 788 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 346 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 329 163 человека.