Игра на понижение: барнаульский криптоинвестор отдал мошенникам 14 млн рублей

Новости 10.08.2020 11:40 1745

57-летний барнаулец заявил в полицию о похищении у него 14 млн рублей финансистами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как выяснилось, потерпевший по совету своего знакомого надеялся хорошо заработать торговлей на фондовой бирже. Он заключил договор с консалтинговой компанией при посредничестве финансового аналитика. Компания взяла на себя управление счётом потерпевшего, который регулярно вносил туда деньги с 2019 года. Всего им было перечислено 14 млн рублей. 9 августа финансовый аналитик прислал потерпевшему сообщение о том, что на криптовалютной бирже обвалился биткоин и поэтому все 14 млн рублей потеряны.

31 июля Telegram-канал Proeconomics сообщал, что важнейшим событием на фондовом рынке РФ за 2018-2019 годы стал приток на биржу рекордного количества частных инвесторов. За эти два года на Мосбирже было зарегистрировано втрое больше брокерских счетов физлиц (с 1,3 млн в 2017 году до 3,9 млн в 2019 году). А уже в первом квартале текущего года количество счетов достигло 4,6 млн, увеличившись на 18,5%. Компетентность этих инвесторов, разумеется, вызывает вопросы. Особенно, в свете трендов, демонстрируемых американским фондовым рынком, который задаёт тон всем остальным.

Ранее РАНХиГС приводил слова финансового обозревателя WSJ Джейсона Цвейга, который отметил, что в период пандемии коронавируса на рынок пришло множество преднамеренно невежественных инвесторов, занимающихся внутридневной торговлей ради удовольствия и получения острых ощущений. По словам обозревателя, современный Уолл-стрит напоминает казино даже больше, чем обычно. Основатель ресурса WallStreetBets Хайме Рогозински рассказал, что за год его аудитория выросла с 0,57 до 1,3 млн человек. Он утверждает, что многие новые инвесторы не интересуются балансом компаний или аналитикой, но используют волатильность просто для увеселения.

В интернете и СМИ обрело популярность высказывание некоего Дэйва Портного, который заявил, что дневная торговля на рынке акций – самая легкая игра, в которую он когда-либо играл, а Уоррен Баффет – идиот. Отмечается, что история Портного хорошо отражает настроения инвесторов, царящие на американском фондовом рынке.