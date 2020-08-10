«Для лохов из Москвы». Как оценивают отдых на Алтае некоторые гости из столичных регионов

Новости 10.08.2020 10:55 3769

Москвичка Елена С. разместила на своей страничке в Фейсбуке отзыв об отдыхе в Горном Алтае. Гостью из столицы смутили высокие цены, отсутствие машин напрокат и скот на дороге.

«Природа прекрасна, так прекрасна, что в некоторых моментах Швейцария с Австрией проигрывают. Но надо признать, что я не готова буду тратить деньги на отдых в России ещё раз. Чтобы получить европейский уровень комфорта и безопасности в Алтае пришлось заплатить примерно 500 тыс рублей...(минус 100 тыс билеты бизнес-классом). 160 тыс за неделю стоит шале с видом на Катунь, то есть это примерно 285 евро в сутки. Это ценник Ниццы в сезон на английской набережной с бутылкой хорошего шампанского и дюжиной устриц на ледике» - пишет она.

Далее гостья столкнулась с проблемой при заказе машины напрокат. Автомобиль она пыталась забронировать на сайте международной компании АVIS.

«Я обзвонила пять или шесть прокатных контор, включая частных операторов на авито и не нашла машину. Пришлось заказывать трансфер. Но что делать на Алтае без машины? Трансфер из Барнаула - 7 тыс рублей. Только когда я забила в Яндекс «супер дорогие тачки для лохов из Москвы», я нашла ссылку на ребят, которые сдали мне в аренду Порше за 50 тыс на 2 дня. Вертолёт: 60 тыс/час. А как ни полетать над Алтаем?»

Основные претензии касаются дорог и местного населения:

«Нет уверенности ни в чем. Асфальт местами как после землятресения, лошадки и коровы на дороге. На дорогу падают камни, потому что отвесные скалы не закрыты сеткой как в Европе. Ну и самое главное: лица наших прекрасных соотечественников, живущих тут: уставшие, озлобленные и неудовлетворённые жизнью, пытающиеся нагреть тебя на всем, особенно, когда ты на Порше»(орфография сохранена,-прим.ред).

Также москвичка отметила, что «в кафе на Телецком озере нет туалетов» и «с маленьким ребёнком сюда нельзя категорически».

Впечатления оказались настолько сильными, что она прервала отдых, поменяла билеты и раньше намеченного срока вернулась в Москву, сменив тег #мойалтай на #немойалтай. При этом она поделилась, каким бы хотела видеть отдых на Алтае:

«Могу сказать, что Телецкое озеро круче Гарды и Комо. Здесь бы сделать аренду небольших яхт (не катеров) (с туалетом и каютой) и так чтобы бутылочка холодного шампанского была холодной сразу. Сделать кафешки с туалетами, ну и скот убрать с дорог. Вчера чудом чуть не сбила лошадку в ночи, ее просто не было видно совсем, и она решила с обочины выйти на дорогу».

Неприятных ощущений, судя по дальнейшим постам, ей принес и сервис в бизнес-зале аэропорта в Барнауле.

«Алтай, я желаю тебе развиваться несмотря ни на что. Вместе со своими жителями», - завершила она один из постов про Алтай.