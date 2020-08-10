Политическая хроника недели: Франк - звезда, Суриков - советник, кандидаты в АКЗС сходят с дистанции

Новости 10.08.2020 9:22 2325

Глава Барнаула Вячеслав Франк на прошлой неделе был невероятно популярен в соцсетях и СМИ. Градоначальник перепутал маску с очками, и видео с этим курьезом за считанные часы стало вирусным. Но были в политической хронике события и посерьезнее. Так, бывший губернатор и посол Александр Суриков получил новый пост, а в бийском горкоме КПРФ назревает внутрипартийный конфликт.

«С кем не бывает»

На прошлой неделе пользователи соцсетей обсуждали видео с мэром Барнаула Вячеславом Франком, который перепутал защитную маску с очками.

В Сети появились кадры с одного из совещаний в мэрии. Выступая перед коллегами по теме капремонта, Франк, держа в руках одноразовую медицинскую маску, в какой-то момент захотел надеть свои очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.

На произошедшее градоначальник отреагировал со смущенной улыбкой.

«Видео с моим участием вызвало интерес. Честно говоря, в июне, когда оно было снято на одном из совещаний, я даже не придал этому особого значения – ну с кем из нас не случались курьезные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я также, как и вы, посмеялся над этой ситуацией», – сказал градоначальник.

Видео с Франком на своей странице в Instagram разместил резидент Comedy Club Гарик Харламов.

«Лучшая речь мэра Барнаула», – написал Харламов, добавив смеющиеся смайлики.

Суриков получил новую должность

Экс-губернатор Алтайского края и бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков стал координатором группы общественных советников при главе Барнаула.

Постановление о создании такой группы 6 августа подписал Вячеслав Франк.

Новое объединение займется подготовкой, обсуждением, выработкой рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечения профессионального опыта работы квалифицированных специалистов, говорится в документе. Состав совета, а также его положения пока не опубликованы.

Напомним, Александр Суриков был главой администрации края с 1996 по 2004 год. Губернаторский пост он проиграл на выборах Михаилу Евдокимову.

В 2006 году его назначили послом России в Белоруссии, в этой должности он проработал до августа 2018 года.

Три кандидата сошли с дистанции

Сразу три участника дополнительных выборов в АКЗС не предоставили в избирательную комиссию необходимые для регистрации документы (дедлайн был 1 августа). Это представитель партии «Справедливая Россия» Павел Иванченко, самовыдвиженцы Андрей Крылов и Марина Василенко. Об этом «Политсибру» сообщили в Избиркоме.

И Иванченко, и Крылов, и Василенко баллотировались по округу № 26 (Октябрьский район Барнаула).

Остальные 16 кандидатов все документы принесли в срок, но проверка еще идет. Часть из них должны были предоставить подписи избирателей для регистрации и дальнейшего участия в выборах.

Подробнее о том, кто идет на выборы в АКЗС читайте здесь.

Смена власти в бийской КПРФ

Депутат Алтайского Заксобрания Вячеслав Початов ушел с поста секретаря Бийского горкома КПРФ. Как он сообщил «Политсибру», из-за переезда в Барнаул. Где теперь он будет работать, не сказал.

Однако по данным источников «Банкфакса», он рассчитывает на место в крайкоме. Инсайдеры полагают, что он получит желаемое, в том числе в качестве благодарности за лояльность персеку крайкома Марии Прусаковой в непростые для нее времена.

Пока этот пост занял опытный партиец, бывший лидер фракции КПРФ в гордуме наукограда Владимир Ример. Но есть информация, что в скором времени бийских коммунистов возгласит лидер фракции в гордуме Тимур Знагован. Хотя, опять же по слухам, такую рокировку поддерживают не все члены партии.

Мария Прусакова в беседе с «Политсибру», не стала комментировать возможный внутрипартийный скандал, но дала понять, что все дальнейшие решения будут приняты только после выборов 13 сентября.