+92 и 4 смерти. Как изменились данные по коронавирусу в Алтайском крае за сутки

Новости 09.08.2020 13:32 197

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых случаев COVID-19. Прирост показали следующие территории: Барнаул – 54, Рубцовск – 12, Новоалтайск – 6, Бийск, Первомайский район – 3, Алейск – 2, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Павловский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Целинный районы, Яровое, Заринск по одному случаю.

Всего в крае инфицированных – 9 999, выписаны по выздоровлению – 8 137 человека, лечение продолжают 1 614 человека, из них в госпиталях находятся 867 пациентов, амбулаторно -747 пациентов.

В 4402 случаях специалисты подтвердили бессимптомное течение инфекции, у 3286 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 2311 - как внебольничная пневмония.

На 9 августа в госпиталях края находится 94 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключёно 28.

За минувшие сутки было зафиксировано 4 смертельных случая. В 2 смерть наступила от COVID-19, 2 скончались по иным причинам.

За весь период скончались 248 человек от короновирусной инфекции всего скончалось 100 человек, по иным причинам смерти – 145 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 9 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3 009 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 055 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 328 031 человек, за сутки – 2 494.