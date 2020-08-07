Снова вверх? Количество инфицированных и умерших от коронавируса за сутки в Алтайском крае вновь увеличилось

Новости 08.08.2020 14:12 496

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 98 инфицированных. Прирост случаев коронавируса дали следующие территории: Барнаул – 48, Бийск – 8, Яровое – 7, Новоалтайск – 6, Первомайский район – 5, Рубцовск – 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы по одному случаю.

Всего в крае - 9 907 случаев коронавируса. Выздоровело 8 089 человека, проходят лечение – 1 574 пациента. Из них в госпиталях находятся 868, амбулаторно - 706 пациент. В 4 369 случаях инфекция протекала бессимптомно, в 3 272 случаях – в форме ОРВИ, в 2 266 случаях – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 97 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 29. За прошедшие сутки скончалось 5 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от инфекции – 3. В двух случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончались 244 человека: от коронавирусной инфекции всего скончалось 98 человек, по иным причинам смерти – 143 человека, на экспертизе находятся 3 человека.

На 8 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3 024 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 42 825 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 325 537 человек, за сутки – 3 309.