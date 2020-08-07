Бани, парки, детские сады. Алтайский край переходит на второй этап снятия ограничений

Новости 07.08.2020 21:25 953

Соответствующие изменения в указ от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко 7 августа.

В соответствие с документом предполагается открытие детских садов. Также возобновится оказание услуг в сфере дополнительного образования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами. Как пояснила пресс-служба правительства региона, для этого необходимо принятие соответствующего документа Министерством образования региона.

Также постепенно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи медучреждения. Порядок возобновления оказания плановой медпомощи в конкретном учреждении определяет Министерство здравоохранения Алтайского края в зависимости от эпидобстановки в конкретном городе или районе. Плановый прием пациентов разрешен уже 51 медучреждению.

Разрешена также деятельность предприятий общественного питания, расположенные в закрытых помещениях. Однако одновременно разрешено обслуживать не более трети от общего объема заполняемости и соблюдая меры профилактики.

Также разрешено работать спортивным объектам, находящимся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центров, ледовых арен, уличных тренажеров, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Правда бассейны в этот список не попали.

Разрешение возобновить работу получили парки культуры и отдыха, а также аттракционы и аквапарки, расположенные под открытым небом. При этом пока запрещено использование батутов.

В новом указе главы региона также разрешается возобновить деятельность муниципальных бань при соблюдении наполняемости не более 50% от проектной вместимости банного комплекса.

Увеличена площадь торговых залов магазинов, которые могут работать с 400 до 800 квадратов.

Тем не менее, продолжается масочный режим и самоизоляция для жителей края старше 65 лет.

Пока неизменным остаётся запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан. Гражданам запрещается посещать организации, чья деятельность приостановлена настоящим указом. От этих запретов возможно будет отказаться лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.