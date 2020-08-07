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Ремонтом часовни памяти Михаила Евдокимова в Алтайском крае занялись дорожники

Новости
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На мемориальном комплексе памяти Михаила Евдокимова начались ремонтные работы.  Рабочие демонтируют треснувшую плитку со ступеней. Предстоит отремонтировать лестницу.  

Ремонт проводят работники Юго-Восточного ДСУ по просьбе губернатора Виктора Томенко. Эту информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

Дорожники уже убрали территорию скосили траву. Сделали косметический ремонт. За состоянием часовни дорожники приглядывают уже давнее время.

Кстати, губернатор края Виктор Томенко опубликовал пост к годовщине смерти  Михаила Евдокимова.

«Несмотря на признание в столице, его душа всегда принадлежала Алтаю, простым людям. Став Губернатором, он искренне хотел улучшить жизнь земляков. Были идеи, замыслы, мечты. Но это были месяцы борьбы, порою конфликтов и противостояний, трудные месяцы  поисков  и переживаний. К сожалению, Михаил Сергеевич ушел очень рано и не успел осуществить многие планы. В наших сердцах он навсегда останется патриотом своей малой родины, замечательным артистом и по-настоящему народным Губернатором», - написал он.

 Напомним, ранее о готовности взять вопрос ремонта на себя заявило алтайское отделение ЛДПР.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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