Ремонтом часовни памяти Михаила Евдокимова в Алтайском крае занялись дорожники

Новости 07.08.2020 19:20 100

На мемориальном комплексе памяти Михаила Евдокимова начались ремонтные работы. Рабочие демонтируют треснувшую плитку со ступеней. Предстоит отремонтировать лестницу.

Ремонт проводят работники Юго-Восточного ДСУ по просьбе губернатора Виктора Томенко. Эту информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

Дорожники уже убрали территорию скосили траву. Сделали косметический ремонт. За состоянием часовни дорожники приглядывают уже давнее время.

Кстати, губернатор края Виктор Томенко опубликовал пост к годовщине смерти Михаила Евдокимова.

«Несмотря на признание в столице, его душа всегда принадлежала Алтаю, простым людям. Став Губернатором, он искренне хотел улучшить жизнь земляков. Были идеи, замыслы, мечты. Но это были месяцы борьбы, порою конфликтов и противостояний, трудные месяцы поисков и переживаний. К сожалению, Михаил Сергеевич ушел очень рано и не успел осуществить многие планы. В наших сердцах он навсегда останется патриотом своей малой родины, замечательным артистом и по-настоящему народным Губернатором», - написал он.

Напомним, ранее о готовности взять вопрос ремонта на себя заявило алтайское отделение ЛДПР.