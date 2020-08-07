Скорость распространения коронавируса на Алтае снизилась до среднесибирской

Новости 07.08.2020 19:00 84

За неделю с 1 по 7 августа доля прироста инфицированных коронавирусом в Алтайском крае снизилась на 2%, а скорость его распространения сравнялась со среднесибирской. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Несмотря на снижение скорости распространения эпидемии, Алтайский край остается в пятерке регионов Сибирского федерального округа с наиболее высокими показателями. В среднем по Сибири доля прироста новых случаев снизилась за неделю на 1%. Выше среднего наблюдались показатели в Кемеровской, Омской и Томской областях. Медленнее всего вирус распространяется в Тыве и Хакасии.

Общее количество случаев заражения COVID-19 в России выросло за неделю на 37 154.