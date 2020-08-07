Сколько денег потребуется для подготовки Алтайского края к отопительному сезону

Новости 07.08.2020 18:20 171

На подготовку к отопительному сезону в Алтайском крае уже потрачено порядка 3,5 млрд рублей. Около половины всех работ по подготовке большой и малой энергетики уже выполнено.

Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время совещания у полномочного представителя Президента в СФО Сергея Меняйло 7 августа.

По словам губернатора, к началу отопительного сезона необходимо подготовить большой комплекс объектов, в том числе 7 больших ТЭЦ, 18 тысяч подстанций всех классов напряжений, более 70 тысяч километров воздушных кабельных линий, почти 1800 котельных малой энергетики, более 3 тысяч километров тепловых и 14 тысяч километров водопроводных сетей.

«На капитальные вложения и ремонтные работы для подготовки к отопительному периоду планируется направить около 9 миллиардов рублей. Примерно 70 процентов - на подготовку объектов энергетики, 30 процентов (2,5 миллиарда рублей) - на подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований», - пояснил он.

Особое внимание в этом году предполагается уделить подготовке к отопительному сезону нескольким проблемным территориям региона.

В Яровом, Алейске, Калманском и Тальменском районах ведутся продолжительные подготовительные работы, которые в текущем году в полном объеме еще не будут завершены. Поэтому эти территории выйдут на готовность получения паспортов только в следующем году, сообщает официальный сайт региона.

Сергей Меняйло обратил внимание на то. что несмотря на сложные условия. В которых ведется подготвка к отопителному сезону, в первую очередь необходимо решить застарелые проблемы, повысить качество электро-, тепло- и водоснабжения граждан, проживающих в городах и сельской местности».