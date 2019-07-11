Алтайский Минфин отчитался об исполнении краевого бюджета за 7 месяцев

Новости 07.08.2020 17:30 249

В бюджет Алтайского края на 1 августа 2020 года поступило 70,6 млн рублей - это на 19% больше, чем за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщается на сайте регионального Минфина.

Расходы при этом тоже выросли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потрачено на 11% больше (почти 68,5 млн рублей). Отмечается, что полностью выплачены зарплаты бюджетникам, социальные пособия, оплачены коммунальные услуги, доведены средства до муниципалитетов. Просроченная кредиторская задолженность, по данным министерства, отсутствует.

Около половины пунктов из приведённого алтайским Минфином списка исполнены менее, чем наполовину. Впрочем, их, скорее всего, наверстают позже. Так, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность потрачено 429 млн рублей из планируемого миллиарда, на национальную экономику - 9 из 21 млн, на ЖКХ - 1,7 из 5,7 млрд, на культуру и кинематографию - 0,8 из 2 млрд, на здравоохранение - 6,8 из 15,1 млрд, на физкультуру и спорт - 0,4 из 1,4 млрд. Вероятно, расходы на культуру и спорт сократились из-за отмены массовых мероприятий, а траты на ЖКХ вырастут ближе к началу отопительного сезона.

92 млн рублей планировалось направить на обслуживание госдолга, однако Алтайский край выплат не производил. Напомним, в мае правительство РФ освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года.