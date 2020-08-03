Как продвигаются инвестиции в агропром Алтайского края

В текущем году завершается реализация четырёхлетнего плана мероприятий по повышению инвестиционной активности алтайского агропрома. Минсельхоз Алтайского края опубликовал промежуточные итоги его выполнения за первую половину 2020 года. Не достигшие целевого значения показатели по итогам полугодия анализировать сложно, поскольку «цыплят по осени считают» и картина станет ясна лишь к концу года. Однако некоторые планы уже сейчас оказались перевыполнены.
По плану, объём инвестиций в сельское хозяйство в 2020 году должен был стать на 1,5% выше, чем в предыдущем, однако уже в первом квартале инвестиции выросли на 15,5%, в десять раз обогнав целевой показатель. Активнее всего вкладывались деньги в пищевое производство. По плану, объём инвестиций в этот вид деятельности должен был увеличиться на 1% за год, однако уже в первом квартале прирост составил 21,3%, превысив прогноз более чем двадцатикратно. В производство продуктов вложено около 1,9 млрд рублей, в производство напитков – примерно 40,2 млн.
По всей видимости, рост интереса к сельскому хозяйству – это общероссийский тренд. Во втором квартале аналитики «Авито» фиксировали рост продаж сельскохозяйственных предприятий по всей стране, спрос на них увеличился на 15% (в Барнауле – на 50%). При этом, растёт не только спрос, но и предложение. Так, в Барнауле количество выставленных на продажу сельхозпредприятий увеличилось на 30% (в среднем по стране – на 23%). При этом, спрос вырос не не только по сравнению с первым кварталом 2020 года, но и со вторым кварталом 2019 года (на 43% по России).
В настоящий момент в Алтайском крае продвигается четыре крупных проекта:
Помимо масштабных проектов поддержано 17 проектов начинающих КФХ на общую сумму 75 млн рублей и три проекта семейных животноводческих ферм на общую сумму 29,4 млн. Кроме того, Алтайпищепром занимается строительством биофабрики в Барнауле (ГК «Киприно») и дополнительных сырохранилищ (ООО «Троицкий МСД»), а также приобретает роботизированную линию по уходу за сыром.
Площадь гибели сельскохозяйственных культур в регионе из-за аномальной засухи 2020 года составила 159,1 тысячи га