Как продвигаются инвестиции в агропром Алтайского края

Новости 07.08.2020 16:10 404

В текущем году завершается реализация четырёхлетнего плана мероприятий по повышению инвестиционной активности алтайского агропрома. Минсельхоз Алтайского края опубликовал промежуточные итоги его выполнения за первую половину 2020 года. Не достигшие целевого значения показатели по итогам полугодия анализировать сложно, поскольку «цыплят по осени считают» и картина станет ясна лишь к концу года. Однако некоторые планы уже сейчас оказались перевыполнены.

План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь

По плану, объём инвестиций в сельское хозяйство в 2020 году должен был стать на 1,5% выше, чем в предыдущем, однако уже в первом квартале инвестиции выросли на 15,5%, в десять раз обогнав целевой показатель. Активнее всего вкладывались деньги в пищевое производство. По плану, объём инвестиций в этот вид деятельности должен был увеличиться на 1% за год, однако уже в первом квартале прирост составил 21,3%, превысив прогноз более чем двадцатикратно. В производство продуктов вложено около 1,9 млрд рублей, в производство напитков – примерно 40,2 млн.

По всей видимости, рост интереса к сельскому хозяйству – это общероссийский тренд. Во втором квартале аналитики «Авито» фиксировали рост продаж сельскохозяйственных предприятий по всей стране, спрос на них увеличился на 15% (в Барнауле – на 50%). При этом, растёт не только спрос, но и предложение. Так, в Барнауле количество выставленных на продажу сельхозпредприятий увеличилось на 30% (в среднем по стране – на 23%). При этом, спрос вырос не не только по сравнению с первым кварталом 2020 года, но и со вторым кварталом 2019 года (на 43% по России).

По предварительной оценке регионального Минсельхоза, за полгода общий объем инвестиций в сельское хозяйство Алтайского края составил более 6,3 млрд рублей.

Кто вкладывается в алтайский агропром по-крупному

В настоящий момент в Алтайском крае продвигается четыре крупных проекта:

«ЭкоНива – АПК Холдинг» - проект по содержанию 6 тысяч молочных коров в Тальменском районе. Залиты фундаменты семи коровников, ведётся заливка полов, порядка 11 тысяч га засеяно кормовыми и зерновыми культурами, идёт заготовка сена. «Группа Черкизово» - проект по увеличению производства куриного мяса с 67 до 116 тысяч тонн в год и увеличению производства комбикормов со 108 до 188 тысяч тонн в год в Зональном районе. Утверждена «дорожная карта» проекта. «Кубанские теплицы» - проект строительства тепличного комплекса по выращиванию овощей, мощностью 17,5 тысяч тонн ежегодно. Проект соглашения с правительством региона и мэрией Новоалтайска проходит процедуру согласования. Для реализации проекта инвестору предложено два участка. «Новоалтайский МПК» - проект по строительству мясоперерабатывающего предприятия мощностью 10 тонн в сутки на территории бывшей воинской части в Новоалтайске. Мэрия готовит проект планировки участка, инвестор готовит бизнес-план. Также готовится пакет документов для сдачи участка в аренду без торгов, получения статуса резидента ТОСЭР и привлечения льготного займа Фонда развития моногородов.

Помимо масштабных проектов поддержано 17 проектов начинающих КФХ на общую сумму 75 млн рублей и три проекта семейных животноводческих ферм на общую сумму 29,4 млн. Кроме того, Алтайпищепром занимается строительством биофабрики в Барнауле (ГК «Киприно») и дополнительных сырохранилищ (ООО «Троицкий МСД»), а также приобретает роботизированную линию по уходу за сыром.

Федеральным Минсельхозом одобрена 271 заявка на получение инвестиционных кредитов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Заключен 201 кредитный договор на сумму 2,7 млрд рублей. 70 заявок на общую сумму 1,6 млрд рублей находятся в работе (по 52 заявкам ожидается заключение договора, по 18 заявкам – одобрение Минсельхоза России).