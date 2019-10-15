Бийским школам за три недели до начала учебного года придется решать проблему с питанием учеников

Новости 07.08.2020 15:45 473

В августе комбинат «Маяк», являющийся основным регоператором школьного питания во втором по величине городе Алтайского края начнет процедуру банкротства. Это значит, что 22 школам Бийска – именно столько учебных заведений обслуживал «Маяк» - придется срочно определяться с новым оператором или брать этот момент на себя.

«Несмотря на то, что у нас есть желание сохранить организацию, это технически невозможно», - сообщил представителям бийских школ мэр города Александр Студеникин на прошедшем на днях специальном заседании.

Две школы уже решили в качестве эксперимента взять обеспечение питания своих учеников на себя. Остальные организации намерены заключать договора с оставшимися операторами питания. Но при этом, по информации «Бийского рабочего» малокомплектные школы не представляли интереса для небольших организаций.

Плачевное состояние «Маяка» возникло из-за пандемии коронавируса. Четвертую четверть ученики провели дома, кормить в школах было некого.

«По сути, мы не работаем с 20 марта. Сначала школы ушли на каникулы, а в конце месяца нас, как и все предприятия общепита, закрыли из-за коронавируса. У нас были уже закуплены продукты на четвертую четверть. В итоге сгнило 6,5 тонн картошки. Были и другие продукты. Всего потерь – примерно на 200 тысяч рублей», - рассказала руководитель предприятия Елена Рындина.

С апреля сотрудники предприятия – а их более 140 – не получают зарплату. И вероятнее всего не получат. Даже на субсидии сотрудникам пострадавших отраслей рассчитывать не приходится – учредителем «Маяка» на 100% является муниципалитет Бийска. К примеру, у барнаульских предприятий, в которых доля муниципалитета составляет всего 20%, а остальное находится в руках частников, таких проблем нет.

«Если бы у нас доля участия муниципалитета в составе учредителей была ниже 40 процентов, мы бы тоже получили эти субсидии», - говорит Рындина.

К осени долги предприятия перед сотрудниками будут составлять порядка 10 млн рублей. Уже уволилась большая часть административно-управленческого персонала, бухгалтера, юрист. Сама Елена Рындина намерена после отпуска тоже уволиться из «Маяка».