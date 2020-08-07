Что за безразличие. Алтайская ЛДПР собралась реставрировать часовню в честь Евдокимова

Мнения 07.08.2020 14:57 353

Координатор алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обвинил власти региона в безразличии к часовне в память о погибшем 15 лет назад губернаторе Михаиле Евдокимове. И заявил корреспонденту «Политсибру», что если никто не возьмется отремонтировать объект, то это сделают активисты партии.

«Сегодня, проезжая мимо, не мог не остановиться у часовни на месте гибели Михаила Сергеевича. И был удивлен, в каком состоянии находится территория. Читал накануне возмущение общественников, но понял весь масштаб, только увидев лично. И мне совершенно не ясно, откуда это безразличие властей к часовне», - сказал он.

По его словам, сейчас «все перекладывают ответственность друг на друга», но это неправильно.

«Что это: давняя обида на народного губернатора или равнодушие? Надеюсь, что все-таки неразбериха прекратится и власти возьмут на себя ответственность и отреставрируют часовню», - заявил Крайн.

По его словам, активисты партии предложили взять ремонт на себя, если власти ничего не сделают. Сейчас этот вопрос обсуждают в ЛДПР.

Добавим, что разговоры о необходимости поставить объект на баланс, идут уже не первый год. В прошлом году на краевом уровне решили, что за часовню должен отвечать Зональный район, на территории которого она находится.

Но тогда на это в районном бюджете денег не нашлось. Вопрос отложили до 2020 года. Однако по данным «Политсибру», процедура до сих пор не совершена.

По поводу мемориала недавно высказался и депутат АКЗС (избранный от КПРФ), а в годы правления Евдокимова – заместитель главы администрации Владимир Попов.

«Память о нем есть. Но надо хранить ее (…). Я тоже совсем недавно подъехал к часовне, где оборвалась жизнь Михаила. Смотрю – плитка отваливается, трещины пошли. Сколько раз говорили о том, что эту часовню надо взять на баланс», - сказал Попов.