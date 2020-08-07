Как жителей Алтайского края будут вовлекать в занятия физкультурой

Новости 07.08.2020 14:20 525

В 2020 году в Алтайском крае появятся 13 малых спортплощадок и будут реконструироваться несколько стадионов. Улучшая таким образом спортивную среду, краевые власти намерены увеличить долю жителей региона, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Об этом «Политсибру» рассказал глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев.

21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, одной из целей которого является сохранение населения, здоровье и благополучие людей. В рамках этой цели поставлена задача увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

«Мы ранее говорили про то, что к 2024 году мы должны привлечь 55%. Сейчас мы понимаем, что к 2030 году этот должно быть уже 70%. Это, безусловно, амбициозно. Под это мы планируем получение федеральных средств, будет участие и краевого бюджета. Ежегодно мы направляем порядка 500 млн рублей на спортивную инфраструктуру. Этот темп необходимо поддерживать. Мы уже понимаем, как будет складываться ситуация до 2024 года, теперь намерены запланировать возможности финансирования проектов до 2030 года», – рассказал Алексей Перфильев.

По словам министра, для выполнения президентского указа краевые власти продолжат улучшать спортивную среду. В частности, будет продолжено создание малых спортплощадок по всему краю, обновление сельских спортивных школ и реконструкция стадионов.

Футбольные поля и стадионы

В настоящее время идёт реконструкция шести стадионов в Завьялово, Родино, Мамонтово, Заринске и.т.д. Завершён спорткомплекс в Белокурихе, достраивается ледовая арена в Рубцовске. В рамках трёхэтапного благоустройства стадиона «Прогресс» в Бийске в этом году будет сделано футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками. Материал для того и другого стоит в совокупности 40 млн рублей – эти средства выделяются из федерального бюджета, ещё 18 млн рублей на этот год предусмотрено в Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) на укладку поля.

В 2019 году устроено футбольное поле на стадионе «Трансмаш» в Барнауле, поставлено специальное покрытие в Заринск (в рамках капремонта стадиона, который должен завершиться в этом году). В этом году идёт реконструкция стадиона в Славгороде. 8,9 млн рублей из федерального бюджета выделено на покрытие, которое уже заказано, порядка 43,2 млн рублей – выделяет краевой бюджет по КАИП. В этом году стадион в Славгороде должен уже быть сдан. Один из крупных стадионов – в селе Родино – строится исключительно на средства краевого бюджета. На это региональные власти направили 28,5 млн рублей. Ещё 1,5 млн выделил муниципалитет. Обустройство стадиона в Родино также должно завершиться в текущем году.

Какие спортплощадки создаются в Алтайском крае

Начальник отдела правового и ресурсного обеспечения Минспорта Алтайского края Яна Гладышева рассказала, что в 2019 году в Алтайском крае оборудовано 25 малых спортплощадок на открытом воздухе, в текущем году планируется обустроить ещё 13. Закупка оборудования проведена, сейчас ожидается его поставка. Муниципалитеты уже готовят территории под размещение новых площадок. Ориентировочно, они будут установлены в начале осени, сроки могут незначительно варьироваться в зависимости от погодных условий.

В период реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Алтайском крае планируется, в том числе, создать малые спортивные площадки в каждом сельском муниципальном районе Алтайского края (2019 год – 25 единиц, 2020 год – 13 единиц, 2021 год – 8 единиц, 2022 год – 9 единиц, 2023 год – 8 единиц). В 2020 году оборудование для создания малых спортивных площадок будет поставлено в 13 муниципальных районов Алтайского края: Алейский, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Косихинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Смоленский, Солтонский, Третьяковский и Троицкий.

Таким образом, в крае окажется обустроено 63 спортплощадки. Размер каждой из них составляет 315 кв. м, площадки оборудуются гимнастическими скамьями, брусьями воркаута, рукоходами, турниками, уличными столами для настольного тенниса. При создании малых спортплощадок краевые власти осуществляют координацию, оказывают методическую помощь и помощь в приёме нормативов ГТО.

Что рекомендуют врачи

Заслуженный врач Российской Федерации – заведующая терапевтическим отделением барнаульской городской поликлиники №3 Вера Карпова рассказала «Политсибру», что спортплощадки являются оптимальным форматом. По её словам, они отлично подходят для аэробных нагрузок, также там можно практиковать игровые виды спорта.