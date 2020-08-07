Ему верили беспрекословно. Депутат Попов о гибели Евдокимова

Новости 07.08.2020 13:57 1059

Михаил Евдокимов был бы хорошим губернатором Алтайского края, если бы не погиб 15 лет назад, 7 августа 2005 года. У него было много планов, было много тех, кто его поддерживал, но и противников – немало. А после смерти стало немало и тех, кто только стал называться его другом. Об этом в интервью «Толку» рассказал бывший заместитель главы администрации Алтайского края (работал в этой должности в 2005 году), депутат Алтайского краевого Заксобрания Владимир Попов. Он знал Евдокимова и дружил с ним еще задолго до избрания его главой региона.

О фестивале

Попов рассказал, что пока почти все траты на проведения фестиваля в память о Евдокимове идут за счет фонда, созданного его друзьями.

«Небольшую сумму выделил Минкульт, но львиную долю на проведение фестиваля собрали мы, друзья Михаила. И так происходило ежегодно. Я могу откровенно сказать: так, как я помог фонду, вряд ли кто-то еще помог», - сказал он.

И упрекнул некоторых политиков и артистов в незаслуженном перетягивании «одеяло» на себя. Например, Алексея Сарычева, который тоже в то время был заместителем губернатора, но проработал с Евдокимовым всего две недели. Александр Маршал, по словам Попова, редко ездит на фестиваль, хотя «клялся в любви и памяти». А Юрий Кузнецов-Таежный требует за участие в фестивале гонорар, хотя «он многим обязан Мише».

«Сегодня многие говорят, что они что-то там сделали. Ребят, а где вы сейчас, когда мы проводим фестиваль? Или когда надо достроить храм в Верх-Обском? (…) Когда мы собирались создать фонд, туда много кто ринулся. Потому что думали, что там будет очень много денег. А оказалось-то все по-другому», - сказал Попов.

И добавил, что часовня на месте гибели Михаила Евлокимова, построенная в 2006 году, в плохом состоянии: плитка отваливается, трещины пошли. Но до сих пор никто так и не взял объект на баланс.

О давлении

«Вот пришел тогда Евдокимов, и сразу во властных структурах заговорили: да он ненадолго, он ничего не может. А простой народ – наоборот. Люди готовы были выйти с кирками и лопатами и делать все, что он скажет. И это как раз тот момент, когда губернатору верили беспрекословно», - рассказал Попов. Он также добавил, что на Евдокимова оказывали серьезное давление, и не только краевые депутаты во главе с Александром Назарчуком.

Да, Евдокимов был артистом, не политиком и не экономистом (хотя учился в торговом институте), но раз его избрал народ, власти нужно было его поддержать, уверен собеседник «Толка».

«А вот эта травля, эта глупость (…). Когда у него начало что-то получаться, начали давить с большей силой, а когда они поняли, что у него получится, и… тут Михаил погиб», - сказал Попов.

О планах

Он считает, что не произойди эта трагедия, Евдокимов смог бы поработать на благо региона. Во-первых, тогда и экономика стала подниматься. Во-вторых, у него было много связей.

«В то время, когда руководил Евдокимов, ни один регион не получал 100 машин скорой помощи. Никому по звонку в Госрезерве не списывали 1 млрд госдолга. А по одному письму – я лично ездил отвозил это письмо – нам списали долг. У него была колоссальная поддержка тех людей, с кем он общался. И это достаточно звучные люди», - пояснил он.

Также, по словам Владимира Попова, Михаил Евдокимов создать в крае мощную промышленную систему, и, прежде всего, в сельском хозяйстве.