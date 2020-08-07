Романенко, Писарев и Кондратьев в июле стали самыми медийными депутатами АКЗС

Рейтинги 07.08.2020 12:45 603

Пятерка самых медийных депутатов Алтайского Заксобрания в июле немного обновилась. Из аутсайдеров рейтинга на верхние строчки поднялись Всеволод Кондратьев и Владимир Попов. В остальном, лидером остался Александр Романенко, за ним Сергей Писарев.

В июле спикер краевого парламента активно комментировал поправки в Конституции РФ, голосование по которым прошло 1 июля, принимал участие во всероссийской акции ЕР - партийцы вручили ветеранам ВОВ мобильные телефоны с безлимитной связью. Несмотря на то, что Романенко вновь занял первую строчку, в июле его количество упоминаний снизилось вдвое.

На втором месте Сергей Писарев. В этом месяце депутат комментировал создание в Барнауле кладбища для домашних животных. Легальное захоронение и возможность взрослым и детям навещать усопших животных – это часть воспитания бережного отношения к животным и природе в целом, высказался Писарев. Такие кладбища, в том числе и частные, уже есть в некоторых городах, в ближайшее время депутаты изучат опыт Москвы и других регионов для поиска лучших практик по созданию захоронений животных. Также краевые медиа активно писали о медвежонке Глаше из Барнаульского зоопарка, которая пришла на голосование по поправкам в Конституцию РФ. «Я помню, что в моем детстве голосование всегда было праздником. Поэтому мы тоже решили сделать это важное мероприятие запоминающимся», - сказал депутат.

Задержание в Новосибирске алтайского депутата Всеволода Кондратьева обеспечило ему «взлет» в медиарейтинге. О подробностях громкого дела писали не только все краевые, но и федеральные СМИ. Кондратьева обвиняют в даче взятку должностному лицу. По предварительным данным, речь идет во сумме в 2,5 млн рублей одному из сотрудников силовых ведомств. Депутат останется в СИЗО как минимум до конца сентября. Многие коллеги Кондратьева по АКЗС уже высказались в его поддержку. Но, тем не менее на время следствия членство депутата в ЕР пока приостановлено.

Также в июле в пятерку самых медийных выбился Владимир Попов. Суд отобрал у семьи депутата московскую квартиру, которая, по мнению прокуратуры, была Поповым не по карману. Теперь недвижимость стоимостью 65 млн рублей изъяли в доход государства.

Первая пятерка лидеров выглядит так:

Упоминаемость остальных депутатов была не очень большой.

18 депутатов закончили месяц с «нулевой» упоминаемостью.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google.