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В Алтайском крае немного снизилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 95 инфицированных. Из них в  Барнауле – 48, Тальменском районе – 8, Новоалтайске – 7, Смоленском районе – 6, Бийске и Рубцовске – по 4, Романовском районе – 3, Славгороде, Яровом и Мамонтовском районах – по 2, Троицком, Табунском, Усть-Калманском, Алтайском, Баевском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинским и Рубцовском районах – по одному случаю.

Количество случаев коронавируса, подтвержденных с начал пандемии в Алтайском крае приближается к 10 тысячам. В данным момент их – 9 809, выписаны по выздоровлению – 7 934. На сегодняшний день проходят лечение – 1 636 человек, В госпиталях края  лечатся 895 пациентов, амбулаторно - 741 пациент. 

В 4 351 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, в 3 265  случаях  - в форме ОРВИ.  У 2 193 –  инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии.    На 7 августа  в госпиталях края находится 91 тяжелобольной пациент,  к аппаратам ИВЛ подключены 33  пациента.    За прошедшие сутки в регионе скончалось 4 пациента с коронавирусом.  Из них 1 от 1 – от COVID-19, в тре случаях к смерти привели иные причины.  За весь период умерло 239 человек,   из них  95 - от короновирусной инфекции, по иным причинам смерти – 141 человек, на экспертизе  находятся – 3 случая.

На 7 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 978 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 42 581 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 322 228 человек, за сутки – 3 483.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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