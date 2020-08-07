В Алтайском крае немного снизилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом

Новости 07.08.2020 11:50 679

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 95 инфицированных. Из них в Барнауле – 48, Тальменском районе – 8, Новоалтайске – 7, Смоленском районе – 6, Бийске и Рубцовске – по 4, Романовском районе – 3, Славгороде, Яровом и Мамонтовском районах – по 2, Троицком, Табунском, Усть-Калманском, Алтайском, Баевском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинским и Рубцовском районах – по одному случаю.

Количество случаев коронавируса, подтвержденных с начал пандемии в Алтайском крае приближается к 10 тысячам. В данным момент их – 9 809, выписаны по выздоровлению – 7 934. На сегодняшний день проходят лечение – 1 636 человек, В госпиталях края лечатся 895 пациентов, амбулаторно - 741 пациент.

В 4 351 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, в 3 265 случаях - в форме ОРВИ. У 2 193 – инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии. На 7 августа в госпиталях края находится 91 тяжелобольной пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента. За прошедшие сутки в регионе скончалось 4 пациента с коронавирусом. Из них 1 от 1 – от COVID-19, в тре случаях к смерти привели иные причины. За весь период умерло 239 человек, из них 95 - от короновирусной инфекции, по иным причинам смерти – 141 человек, на экспертизе находятся – 3 случая.

На 7 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 978 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 42 581 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 322 228 человек, за сутки – 3 483.