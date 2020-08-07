Ремонт на миллиард. Как в Барнауле проходит обновление дорожной сети

Аналитика 07.08.2020 11:34 679

В Барнауле завершается очередной этап реконструкции дороги на улице Попова от Власихинской до Трактовой. С понедельника, 10 августа, будет открыто движение по новому участку – четной стороне проезжей части. Кроме того, накануне в эксплуатацию сдали еще три долгожданных участка: на Южном, на Мало-Тобольской и в поселке Ильича. Все объекты выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, как проходит масштабное обновление дорог, читайте в материале «Политсибру».

Попова открывают

Жителям Барнаула, которым приходится ездить в районе Попова- Власихинская-Трактовая, несколько недель пришлось потерпеть неудобства, делая большой крюк через шоссе Ленточный бор или Трактовую-Павловский тракт. Но зато наконец-то в этой части города решится проблема пробок.

Реконструкцию Попова начали еще в прошлом году. Подрядчик ООО ПСК «Индустрия» построил ливневую канализацию, переустроил сети водоснабжения и водоотведения, создал щебеночное основание дороги. В 2020 году уложили асфальт. Сейчас переустраивают трамвайную сеть (этим занимается «Горэлектротранс»), делают новые парковки, заездные карманы для общественного транспорта, бордюры, тротуары.

На выходных установят дорожные знаки, нанесут временную разметку, обустроят пешеходные переходы. И вот, 10 августа в 6 утра здесь для проезда откроют четную часть дороги.

«Движение на улице Попова (временно – прим.авт.) будет организовано по трем полосам. Небольшое смещение по срокам произошло в связи с большим количеством предприятий, находящихся на данном участке, что не позволяет полностью перекрыть движение», - пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

За два следующих месяца дорожникам предстоит завершить строительство проезжей части на участке от Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до Трактовой с южной стороны и отремонтировать уже существующую проезжую часть.

Дорога будет полностью готова к 1 октября. После реконструкции ширина проезжей части Попова увеличится до шести полос (три в одну сторону, три в другую).

Дорожный «кластер» на Южном

В последние несколько лет по национальному проекту в поселке Южный было отремонтировано несколько участков центральных дорог: Мусоргского, Чайковского, Герцена, а также магистральная подъездная дорога по Южному тракту.

В текущем году отремонтировали и уже сдали (6 августа) еще одну улицу - Куйбышева, которая соединяет центральную часть поселка с индивидуальной жилой застройкой. На участке в 900 метров подрядчик ООО «Барнаульское ДСУ №4» заменил покрытие, установил бордюрный камень, отремонтировал тротуары.

По словам инженера-геодезиста испытательно-производственного центра «Стандарт» Дмитрия Фролова, дорога сделана по всем нормативам, вопросов к качеству нет.

О ремонте улицы давно просили местные жители. Как пояснил депутат Барнаульской городской думы Александр Ельников, движение на участке всегда было активным.

«Ремонт был самым долгожданным. Улица Куйбышева соединяет два направления, по ней чаще всего проезжают как жители, так и гости из города, приезжающие в спортивный комплекс и на мероприятия в ДК», - сказал Ельников.

Мало-Тобольская– всё

6 августа открыли и участок на Мало-Тобольской от проспекта Ленина до самого начала (пересечение с Промышленной). Теперь эта улица, часть которой входит в туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», обновлена полностью.

Последний участок в 500 метров ремонтировало ООО «Патай». Вместо старого асфальта положили новый, вместо необорудованных тротуаров – плитка и дорожки, ограниченные бордюром.

В Ильича давно не было таких дорог

Также на днях в эксплуатацию сдали участок дороги по улице Понтонный Мост в поселке Ильича рядом с закрытым на реконструкцию Старым мостом (от Красноярской до Понтонный Мост, 23).

Организация ООО «Алтайдорстрой» уложила асфальт на дороге протяженностью 1,6 км. Такой современной дороги там никогда и не было. Зато теперь и новенький асфальт, и карманы под остановки общественного транспорта с устройством подходов.

На следующей неделе в Барнауле после ремонт откроют еще 13 участков дорог.

Планы на 2020 год

Напомним, что основные работы в текущем году проходят по нацпроекту БКАД.

Всего будет отремонтировано:

38 дорог общей протяженностью 38,4 километра (это участки на улицах Попова, Сиреневая, Северо-Западная, Антона Петрова, Опытная станция, Пушкина, Мало-Тобольская, Мерзликина, Пролетарская, Бриллиантовая, Куйбышева, Понтонный Мост, Куета, Советская, Путиловская, Титова, Сибирская, Магистральная, Пионерская, а также проезд Канатный, переулке Ядринцева, Циолковского и другие).

45 тысяч кв.м. тротуаров.

3 светофора (50 лет СССР и Георгиева, Балтийская – Лазурная, Красноармейский – Ползунова).

Построено:

2 дороги: часть улицы Сиреневая (от Взлетной до Балтийской) и часть проезда Северный Власихинский (от улицы Попова до проспекта Энергетиков).

Реконструировано:

Мост по улице Мамонтова во Власихе.

Дорога улице Попова от Власихинской до Трактовой.

Всего на реализацию нацпроекта город получил из федерального бюджета 666,1 млн рублей. Еще 157,4 млн – это средства уже краевого бюджета. И 223,6 млн рублей выделено из городской казны. То есть в общем на обновление дорожной сети в Барнауле в 2020 году потратят более 1 млрд рублей.

Кроме того, бюджет города выделил еще 27,5 млн рублей уже в рамках местной адресной инвестиционной программы. На эти средства сделают дорогу в районе новостроек на улице Солнечная Поляна от дома № 99 до Взлетной. Это будет трех-четырех полосный участок протяжённостью 207 метров.