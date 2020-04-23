Бывший алтайский чиновник осуждён за попытку мошенничества в ходе поставки угля для ТЭЦ Ярового

Новости 07.08.2020 10:10 719

6 августа прокуратура Алтайского края сообщила, что суд приговорил к 2,5 годам условно некоего местного жителя, пытавшегося обмануть поставщика угля, у которого взял 1,3 млн рублей якобы для того, чтобы передать их в качестве взятки представителю администрации Ярового.

Вероятно, речь идёт об Алексее Жихаренко, который, как следует из материалов суда, 6 августа осуждён именно по указанным в сообщении прокуратуры частям статей.

23 апреля в мэрии Ярового прошли обыски. Источник «Политсибру» сообщил, что оперативниками был задержан курьер со взяткой, которая могла предназначаться мэру Ярового Виталию Самобочему. Позже в пресс-службе местного управления ФСБ «Политсибру» пояснили, что мэр ни при чём, его имя просто было использовано пытавшимся смошенничать человеком.

В начале года в Яровое поступил уголь для ТЭЦ. Однако мэрия усомнилась в его качестве и отказалась принимать и оплачивать поставленное топливо. Осуждённый пообещал поставщику решить вопрос с приемом и оплатой топлива, но попросил более 1,3 млн рублей, якобы, на взятку представителю администрации. При передаче денег хитрец был задержан полицией.

Алексей Жихаренко – бывший замглавы Каменского района, курировал вопросы ЖКХ. В 2019 году районные депутаты передали ему власть, сместив с должности и. о. главы района Евгению Гордиенко. Однако затем суд восстановил её в должности, а Жихаренко в феврале ушёл по собственному желанию. В настоящее время он зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Каменского городского совета. Тот факт, что речь идёт именно о нём, подтвердили в суде ИА «БанкФакс».