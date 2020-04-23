Бывший алтайский чиновник осуждён за попытку мошенничества в ходе поставки угля для ТЭЦ Ярового

6 августа прокуратура Алтайского края сообщила, что суд приговорил к 2,5 годам условно некоего местного жителя, пытавшегося обмануть поставщика угля, у которого взял 1,3 млн рублей якобы для того, чтобы передать их в качестве взятки представителю администрации Ярового.
Вероятно, речь идёт об Алексее Жихаренко, который, как следует из материалов суда, 6 августа осуждён именно по указанным в сообщении прокуратуры частям статей.
23 апреля в мэрии Ярового прошли обыски. Источник «Политсибру» сообщил, что оперативниками был задержан курьер со взяткой, которая могла предназначаться мэру Ярового Виталию Самобочему. Позже в пресс-службе местного управления ФСБ «Политсибру» пояснили, что мэр ни при чём, его имя просто было использовано пытавшимся смошенничать человеком.
В начале года в Яровое поступил уголь для ТЭЦ. Однако мэрия усомнилась в его качестве и отказалась принимать и оплачивать поставленное топливо. Осуждённый пообещал поставщику решить вопрос с приемом и оплатой топлива, но попросил более 1,3 млн рублей, якобы, на взятку представителю администрации. При передаче денег хитрец был задержан полицией.
Обыскам подвергся также дом мэра Ярового - Виталия Самобочего