Экс-губернатор и экс-посол Суриков возглавил группу общественных советников при Франке

Новости 07.08.2020 9:51 986

Бывший глава региона, бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков назначен главой только что созданной группы общественных советников мэра Барнаула. Об этом сообщает сайт администрации города.

Организовать группу поручил глава Вячеслав Франк.

«С целью подготовки, обсуждения, выработки рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечения профессионального опыта работы квалифицированных специалистов», - сказано в постановлении.

Для тех, кто уже забыл, напоминаем: с 1996-2004 годах Суриков руководил Алтайским краем. После проигрыша на выборах Михаилу Евдокимову стал помощником полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2006 году назначен послом РФ в Белоруссии. И занимал этот пост до августа 2018 года. Через некоторое время он вернулся в регион, но в общественно-политической жизни особенно не участвовал, хотя и дал несколько интервью.

Как он сказал еще в феврале 2019 года в эфире радио «Эхо Москвы в Барнауле», особых политических планов у него нет.

«Я не собираюсь занимать какие-то должности. Думаю встречаться с людьми, кому смогу – помогу. Если власть пожелает, то помогу советом», - сообщил тогда Суриков.

В прошлом году губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил Сурикова медалью «За заслуги перед обществом».