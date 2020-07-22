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Барнаул стал третьим городом России по величине зарплаты чиновников

Новости
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Регионы, в которых назвали самые большие зарплаты чиновников  определили по результатам исследования исследованию сервиса «Авито.Работа». Согласно ему, больше всех получают госслужащие в Санкт-Петербурге и Москве, а меньше всего — в Саратове и Ульяновске.  Средняя зарплата чиновника России составляет 35 тысяч рублей в месяц.  В прошлом году. Она была меньше на 9%, пишет Лента.ру.

Для исследования были проанализированы около три тысячи вакансий по всей стране. По данным сервиса самую большую зарплату получают  госслужащие Москвы  - в среднем 50 тысяч рублей,  чуть ниже в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей. На третьем месте по зарплатам чиновников  Барнаул.  Средняя зарплата  нашего чиновника, по данным сервиса, составляет 40 тысяч рублей в месяц.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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