Барнаул стал третьим городом России по величине зарплаты чиновников

Новости 07.08.2020 9:33 662

Регионы, в которых назвали самые большие зарплаты чиновников определили по результатам исследования исследованию сервиса «Авито.Работа». Согласно ему, больше всех получают госслужащие в Санкт-Петербурге и Москве, а меньше всего — в Саратове и Ульяновске. Средняя зарплата чиновника России составляет 35 тысяч рублей в месяц. В прошлом году. Она была меньше на 9%, пишет Лента.ру.

Для исследования были проанализированы около три тысячи вакансий по всей стране. По данным сервиса самую большую зарплату получают госслужащие Москвы - в среднем 50 тысяч рублей, чуть ниже в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей. На третьем месте по зарплатам чиновников Барнаул. Средняя зарплата нашего чиновника, по данным сервиса, составляет 40 тысяч рублей в месяц.