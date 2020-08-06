Какую помощь смогут оказывать медики? 45 медорганизаций Алтайского края планируют возобновить плановую помощь уже завтра

Новости 06.08.2020 17:55 1413

Эту информацию «Политсибру» подтвердили в Минздраве Алтайского края. В настоящий момент ведомством проводится оценка готовности медицинских учреждений к работе в новых эпидемиологических условиях. Оценивается наличие средств индивидуальной защиты, отдельного приема для лихорадящих больных, шлюзов. При этом к каждой медицинской организации разработан индивидуальный подход, что позволяет вносить в работу изменения с учетом количества прикрепленного населения, планировки здания.

По данным ведомства, возможности возобновления плановой медпомощи рассматриваются для 45 медорганизаций края к тем 6, которые уже начали оказывать такую помощь. В числе территорий, где планируется возобновить плановую помощь Бийск. Рубцовск. Панкрушихинский и Локтевский районы.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказывал, что возобновление плановой медицинской помощи в регионе произойдет в три этапа. Вначале речь пойдет об ограниченных объемах оказания плановой помощи, на втором этапе эти объемы расширят, только на третьем снимут все ограничения.

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая пояснила «Политсибру», что ранее на первом этапе в большей степени были разрешены профилактические мероприятия, к примеру профосмотры для населения, для детей был разрешен минимум медицинских услуг.

«Теперь мы существенно расширяем медицинскую помощь на первом этапе. К примеру, добавляем в нее стоматологию. которая была исключена ранее. Кроме того, ряд направлений будет доступен взрослым и детям вне зависимости от этапности возобновления медицинской помощи населению», - рассказала она.

Оценка возможностей перехода на следующий этап может быть проведена не ранее чем через 14 дней с начала реализации предыдущего этапа. Как подчеркнули в Минздраве, переход на следующий этап возможен при отсутствии в течение 14 дней роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения возобновляются.

«Сейчас предстоит оценить, насколько будут справляться медорганизации, а также насколько изменится ситуация в этих районах, если мы начнем плановую работу. Мы искренне надеемся на благоразумие нашего населения, что люди будут соблюдать масочный режим. Социальную дистанцию и ухудшения эпидситуации в регионе не произойдет», - заключила Наталья Белоцкая.

Какие виды плановой помощи будут доступны на первом этапе?

Для амбулаторного звена:

взрослым:

предварительные профилактические осмотры для определения профессиональной пригодности;

проведение профилактических прививок взрослым по эпидемическим показаниям;

диспансерное наблюдение пациентов перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, ХСН, внебольничные пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии, сахарный диабет;

диспансерное наблюдение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки, психическими расстройствами, наркологическими заболеваниями;

диспансеризация населения

стоматология

детям:

осмотры детей, стоящих на диспансерном учете

профосмотры подростков15-17 лет

диспансеризация детей-сирот, находящиеся в стационарных учреждениях, а также детей удочеренных и усыновленных, опекаемых, проживающих в семьях

стоматология, ортодонтологическая помощь

В условиях дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении:

взрослым:

реабилитация состояния после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, внебольничной пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии;

лечение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки;

детям:

реабилитация по рекомендации невролога, ортопеда-травматолога после стационарного лечения.

В условиях круглосуточного стационара:

взрослым

реабилитация после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, тяжелых травм, нейрохирургических операций на позвоночнике непосредственно после стационарного лечения;

лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

лечение пациентов с отслойкой сетчатки, глаукомой.

детям

детская хирургия,

детская урология-андрология,

отоларингология.

Независимо от этапности выхода на плановую помощь:

проведение профосмотров детям, которые не посещали образовательные учреждения – например, не ходили в детский сад или школу. То есть разрешены медицинские осмотры детей для оформления медицинских карт в школы и детские сады.

оформление заключения о надомном обучении, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию, медико-социальную экспертизу,

оформление справок в дежурные группы детских садов,

консультативные приемы для детей в поликлинике Центра охраны материнства и детства Алтайского края,

будет продолжена работа по проведению профилактических прививок, а также оформление справок для санаторно-курортного лечения и в детские оздоровительные лагеря.