Стало известно, сколько заработали глава алтайского Следкома и его замы

Новости 06.08.2020 16:25 575

Алтайский Следственный комитет раскрыл данные о доходах руководящего состава. Начальник ведомства заработал меньше, чем годом ранее. И меньше, чем два его заместителя.

Глава алтайского Следкома Андрей Хвостов в прошлом году получил доход в 3,673 млн рублей. У супруги денежных поступлений не задекларировано. В их общей собственности квартира, площадью 76 кв.м., а в ее личной собственности также квартира в 42 квадрата. Хвостов владеет автомобилем Opel Antara. А в пользовании у него есть еще квартира на 86,1 кв. м и гараж. Годом ранее он отчитался о доходе в 4,22 млн рублей. Но при этом пост главы регионального СК занимает только с конца августа 2018 года. До этого он работал в Новосибирске, возглавлял пятое следственное управление Следственного комитета России.

Его первый зам Александр Безукладников указал годовой доход в 5,34 млн рублей, задекларировал автомобиль Toyota Land Cruiser, квартиру в 53,6 кв.м. и общую с женой квартиру в 67,8 кв.м. Супруга заработала 445 тысяч рублей.

Заместитель Александр Жеребцов указал в декларации доход в 3,76 млн рублей, его жена – 355 тысяч рублей. Чета Жеребцовых владеет квартирой, домом и земельным участком, автомобилем Toyota Land Cruiser, снегоходом СКИ-ДОО Тундра и автоприцепом ССТ 7132-09.

А заместитель Константин Мальцев отчитался о сумме чуть более 3 млн рублей. В его собственности только гараж и автоприцеп АФ31АВ. У жены есть земельный участок, автомобиль BMW-320, заработала она 1,686 млн рублей.