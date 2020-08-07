Депутат Початов ушел с поста секретаря горкома КПРФ в Бийске

Новости 06.08.2020 15:40 578

У бийских коммунистов сменился руководитель. По собственному желанию пост секретаря покинул депутат парламента Алтайского края Вячеслав Початов. По личным причинам, как он сам сообщил «Политсибру».

«Я написал заявление в связи с личными обстоятельствами, в том числе из-за переезда в Барнаул», - сказал Початов.

Где он теперь будет работать, распространяться не стал. Но отметил, что о каком-то месте в крайкоме партии речи пока нет.

О том, что Початов претендует на работу в высшем партзвене, сообщало агентство «Банкфакс». Вячеслав Початов и сейчас работает в крайкоме на секретарем по работе с общественными организациями. Но, что важно, на освобожденной основе, то есть без заработной платы.

Глава алтайских коммунистов, депутат АКЗС Мария Прусакова, сообщила «Политсибру», что крайком почти единогласно принял отставку Початова. На его место назначили Владимира Римера.

Однако по данным источников «Банкфакса», пост планируется передать главе фракции КПРФ в бийской Думе Тимуру Знаговану. Но его кандидатуру поддерживают не все члены партии.