В Алтайском крае планируют открыть фитнес-центры, рестораны и кинотеатры

Новости 06.08.2020 14:48 1264

В Алтайском крае в ближайшее время может быть снят запрет на работу фитнес-центров и спортивных залов, кафе и ресторанов, кинотеатров, парки и другие организации, которые оказывают досуговые, культурные, выставочные услуги. В распоряжении редакции есть проект соответствующего документа, который должен рассмотреть оперативный штаб.

Обновление указа губернатора № 44 (того самого, который в 31 марта 2020 года ввел запрет на работу большинства организация край и уже несколько был изменен) позволит возобновить деятельность и еще несколько сфер.

После подписания документа смогут открыться:

кинотеатры (кинозалы),

фитнес-центры,

общепит,

парки культуры и отдыха,

необразовательные организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми и дополнительному образованию,

объекты торговли, где площадь торговых залов до 800 кв.м. (ранее было до 400 кв.м.).

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Кроме того, предполагается снятие запрета на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных услуг. Но только без проведения массовых мероприятий, вне мест массового скопления людей.

Но при этом сохраняется запрет на работу бассейнов, аквапарков, аттракционов в закрытых помещениях, ночных клубов и на любую спортивную деятельность с участием зрителей. А также курение кальянов.

Рестораны и кафе должны соблюдать ряд ограничений:

не менее 1,5 метров между столами,

персонал должен работать в масках и перчатках,

обрабатывать руки антисептиком и предлагать его посетителям,

проводить регулярную влажную уборку, обеззараживание воздуха.

Также со следующей недели в регионе будет возобновлена плановая медицинская помощь. Об этом «Политсибру» сообщили в краевом Минздраве.