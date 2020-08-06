Снова пять смертей. В Алтайском крае снижается динамика инфицированных COVID-19, но не смертности

Новости 06.08.2020 13:45 1182

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых случаев коронавируса. Основная масса инфицированных приходится на Барнаул – 48. В Новоалтайске – 12, Бийске – 8, Славгороде – 5, Первомайском районе – 3, Романовском и Советском районах – по 2. Заринск, Рубцовск, Яровое, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский, Усть –Калманский и Шелаболихинский районы – по одному случаю.

На 6 августа в крае - 9 714 инфицированных. Выписаны по выздоровлению – 7 774. На сегодняшний день проходят лечение – 1 704 человека, из них в госпиталях региона находятся 896 пациентов, амбулаторное лечение получают 808 пациентов. В 4 288 случаях специалисты наблюдают бессимптомное течение заболевания, в 3 257 – ОРВИ, у 2 169 человек инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии. В госпиталях края на сегодня находится 98 тяжжелобольных пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключено 40 человек. За прошедшие сутки скончалось пять человек. Из них от COVID-19 – 2, иные причины привели к смерти 3 человек. За весь период скончались 236 человек. Из них от короновирусной инфекции - 94 человека, по иным причинам смерти – 139 человек, на экспертизе – 3 человека.

На 6 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 748 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 42 295 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 318 745 человек, за сутки - 2886.