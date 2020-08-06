Как за год изменились цены в Алтайском крае

Новости 06.08.2020 13:50 1063

Алтайкрайстат опубликовал данные о потребительских ценах в Алтайском крае на 3 августа 2020 года. «Политсибру» решил сравнить их с ценами, публиковавшимися в августе 2019 года.

Сопоставление показало, что рост цен на большинство позиций был невелик и не выходил за рамки официальной инфляции. Однако некоторые товары подорожали довольно существенно.

Так, в категории продовольственных товаров более чем вдвое выросла цена на гречку – с 28,7 до 67,7 рублей за кг. Почти в полтора раза подорожали яблоки – со 110,2 до 167,2 рублей за кг. Из непродовольственных товаров в полтора раза выросла стоимость цветных телевизоров – с 22 до 31,2 тысяч рублей за штуку.

На отдельные позиции цены даже снизились, пускай и незначительно. Так, цена на сахар снизилась с 37,7 до 35,5 рублей за кг. Стоимость куриного мяса упала со 147,5 до 141,5 рубля за кг, десяток куриных яиц, стоивший ранее 45,5 рублей, стал стоить 44,5 рубля. Следующие позиции – словно набор для ухи. Мороженая рыба подешевела со 160,5 до 149 рублей за кг, лук – с 32 до 26,8 рублей за кг. Сильнее всего подешевело пшено – с 70 до 52,5 рублей за кг.

Немного подешевел и бензин. Так, стоимость литра АИ-92 снизилась с 41,2 до 40,6 рублей, а литр АИ-95, стоивший ранее 43,1 рубля, теперь стоит 42,9 рублей. Дизельное топливо, напротив, слегка подорожало – с 45,5 до 46,9 рублей.