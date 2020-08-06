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В Алтайском крае начинают возобновлять плановую медицинскую помощь 

Новости
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С этой недели в Алтайском крае  расширяется список медорганизаций, которые могут оказывать населению плановую помощь. Об этом «Политсибру» сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

«С этой недели начинаем расширять список медорганизаций. На следующей неделе,  если позволит эпидобстановка, все медорганизации возобновят плановую медпомощь», - рассказали «Политсибру» в ведомстве.

Похоже, это не единственное снятие ограничений, которое ожидается в регионе. Телеграм-канал «Алтайские крайности» сообщил о рекомендациях,  которые, якобы были поданы губернатору Виктору Томенко. По данным источника предполагается  снять запреты на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных услуг.

Открываются кинотеатры, фитнес-центры, парки, детские досуговые учреждения, кроме детских садов.  Также по данным источников. Могут открыться кафе и столовые с соблюдением необходимых требований. Кроме  того,  откроются магазины площадью до 800 кв.м.

Кстати,  заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции, заявила, что в краевом правительстве обдумывают переход  ко второму этапу снятия ограничений.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Ольга

Поликлиники и больницы надо открывать,а не кинотеатры и фитнесцентры. Сделали ребенку неудачную операцию и не можем попасть к врачу 5 месяцев.Это нормально?

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Гость

ну конечное , открываем все то , что приносит доход , а поликлиники зачем открывать , быстрее перемрут больные , все меньше мороки властям , как говорится нет тела, нет дела

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