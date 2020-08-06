В Алтайском крае начинают возобновлять плановую медицинскую помощь 

С этой недели в Алтайском крае расширяется список медорганизаций, которые могут оказывать населению плановую помощь. Об этом «Политсибру» сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
«С этой недели начинаем расширять список медорганизаций. На следующей неделе, если позволит эпидобстановка, все медорганизации возобновят плановую медпомощь», - рассказали «Политсибру» в ведомстве.
Похоже, это не единственное снятие ограничений, которое ожидается в регионе. Телеграм-канал «Алтайские крайности» сообщил о рекомендациях, которые, якобы были поданы губернатору Виктору Томенко. По данным источника предполагается снять запреты на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных услуг.
Открываются кинотеатры, фитнес-центры, парки, детские досуговые учреждения, кроме детских садов. Также по данным источников. Могут открыться кафе и столовые с соблюдением необходимых требований. Кроме того, откроются магазины площадью до 800 кв.м.
Кстати, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции, заявила, что в краевом правительстве обдумывают переход ко второму этапу снятия ограничений.
Правительство Алтайского края обсуждает вопрос перехода к очередному этапу снятия ограничений
ну конечное , открываем все то , что приносит доход , а поликлиники зачем открывать , быстрее перемрут больные , все меньше мороки властям , как говорится нет тела, нет дела
Поликлиники и больницы надо открывать,а не кинотеатры и фитнесцентры. Сделали ребенку неудачную операцию и не можем попасть к врачу 5 месяцев.Это нормально?