В Алтайском крае начинают возобновлять плановую медицинскую помощь

Новости 06.08.2020 12:35 1392

С этой недели в Алтайском крае расширяется список медорганизаций, которые могут оказывать населению плановую помощь. Об этом «Политсибру» сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

«С этой недели начинаем расширять список медорганизаций. На следующей неделе, если позволит эпидобстановка, все медорганизации возобновят плановую медпомощь», - рассказали «Политсибру» в ведомстве.

Похоже, это не единственное снятие ограничений, которое ожидается в регионе. Телеграм-канал «Алтайские крайности» сообщил о рекомендациях, которые, якобы были поданы губернатору Виктору Томенко. По данным источника предполагается снять запреты на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных услуг.

Открываются кинотеатры, фитнес-центры, парки, детские досуговые учреждения, кроме детских садов. Также по данным источников. Могут открыться кафе и столовые с соблюдением необходимых требований. Кроме того, откроются магазины площадью до 800 кв.м.

Кстати, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции, заявила, что в краевом правительстве обдумывают переход ко второму этапу снятия ограничений.