Семь «сельских» авиарейсов хотят запустить в Алтайском крае. Но очень не скоро

Новости 06.08.2020 13:09 1538

В Алтайском крае планируют ввести новые маршруты малой авиации. В проекте «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири» указано три направления на первом этапе и пять на втором. Официальной информации по этому поводу пока нет, но список городов и сел опубликовали в официальном телеграм-канале краевого правительств «Ленина, 59».

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В документе расписаны муниципалитеты, в направлении которых власти регионов Сибири предлагают наладить внутрирегиональные перелеты. Так, в Алтайском крае в первой степени приоритетности указаны Белокуриха, село Михайловское и Славгород. Кстати, рейс из Барнаула в Белокуриху уже организован и начнет действовать с 10 августа. Кроме того, с 3 июля есть рейс из Горно-Алтайска в Белокуриху.

Есть еще вторая степень, где в список планируемых полетов из краевой столицы включены Бурла, Горняк, Чарышское, Змеиногорск, Солонешное.

Представители власти подтвердили «Политсибру», что такие предложения действительно есть. Однако все они не на ближайшую перспективу. Дело не только в самих самолетах, но и в площадках для их приема, которых в указанных муниципалитетах нет.

Кроме того, предполагается ввести «малые» маршруты из региональных столицы в малые города и села в Бурятии (Таксимо, Багдарин, Закаменск, Курумкан, Кырен, Орлик), Томской области (Парабель Колпашево), Республике Алтай (Кош-Агач, Усть-Кокса), Иркутской области (Жигалово, Зима, Ангарск-Кутулик, Хужир), Тыве (Тоора-Хем, Ырбан, Магур-Аксы, Мажалык), Забайкалье (Черемхово, Нерченско-Заводский, Тупик, Забайкальск, Борзя, Калга, Приангурск).

Насколько это планы реализуемы, пока не понятно. Обсуждали их недавнем заседании Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил, что предложение о создании единой структуры по развитию внутрирегиональной авиации в Сибири уже дошло до федерального уровня и даже нашло поддержку в правительстве РФ и в администрации президента.

«И здесь как раз вы должны выступить инициаторами этого, потому что принято решение о поддержке нашей промышленности о производстве 60 воздушных судов. Сейчас идет распределение этих судов между субъектами Российской Федерации. На мой взгляд, у вас есть все шансы на то, чтобы создать у себя воздушные линии, по которым будут субсидироваться перевозки. Надо быстрее выступать с инициативой по этому вопросу», - цитирует Левина пресс-служба МАСС.

Совет ассоциации утвердил предложения по поэтапному плану введения авиамаршрутов.