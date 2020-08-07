Алтайские школьники стали победителями научного марафона

Новости компаний 06.08.2020 12:15 491

Стали известны результаты летнего «Научного марафона» Фонда Андрея Мельниченко. Марафон проходил дистанционно – через сообщество в социальных сетях. В число победителей вошли школьники из Алтайского края, в том числе воспитанники филиалов ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает на базе технических университетов края, при поддержке Сибирской генерирующей компании.

«Научный марафон» – это онлайн-соревнование, которое дает школьникам возможность погрузиться в науку дистанционно. В ходе турнира юные исследователи и разработчики смогли продемонстрировать свою эрудицию, знание истории, проявить креативность и смекалку, профессиональные навыки и способности к инженерно-техническому творчеству.

В число победителей и призеров онлайн-марафона вошли юные знатоки естественных наук из Алтайского края. Так, Татьяна Щербакова из Барнаула первой правильно назвала имя великого ученого Исаака Ньютона, зашифрованное на фото, а бийчанин Влад Черников – воспитанник филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», быстрее всех разгадал математический филворд. Успешнее всех с задачей по информатике справился воспитанник барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Александр Щербаков.

На одном из этапов марафона – конкурсе видеоклипов Robot Dance Challenge участникам пригодилась креативность и чувство юмора. Лучшее видео на суд жюри представили барнаульцы. Первое место заняли Михаил и Кристина Дорофеевы, а вторым стал Леонид Катаев.

Все победители и призеры летнего «Научного марафона» получат специальные призы от Фонда Андрея Мельниченко.