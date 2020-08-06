Реконструкция сценической механики алтайского краевого Театра Драмы началась

Новости 06.08.2020 11:30 1054

Ремонт сценической механики алтайского краевого театра Драмы им. В.М.Шукшина, о котором неоднократно писал ранее «Политсибру», стартовал. Об этом изданию сообщили в пресс-службе театра.

Площадь сцены алтайского драмтеатра – одна из самых больших в Сибири (600 кв. м). Она уступает лишь сцене Новосибирского театра оперы и балета. Нижняя механика сцены будет заменена здесь впервые за полвека – существующие механизмы были установлены при возведении здания театра в 1972 году и с тех пор не менялись. Новое оборудование изготовлено по индивидуальному заказу и вскоре прибудет в Барнаул.

Реконструкция приурочена к столетнему юбилею театра, который будет праздноваться в 2021 году. Её стоимость составит 35 млн рублей. Напомним, что в какой-то момент замена механики пребывала под угрозой срыва – в разгар пандемии коронавируса выделение средств оказалось под вопросом, размещённые на сайте госзакупок тендеры были отменены. Впрочем, впоследствии вопрос разрешился благополучно, средства были выделены и торги всё-таки состоялись.

За тендер боролись две организации: ООО «Стройцирк» и ООО «Нск», однако заявка последнего была признана несоответствующей требованиям аукциона, поэтому победил «Стройцирк». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания имеет богатый опыт подобных работ (около 30 лет), активно участвует в госзакупках и получает контракты на работы в театрах, библиотеках, дворцах спорта и тому подобных объектах по всей стране. В ее портфолио такие знаковые объекты как Большой театр и Театр имени Евгения Вахтангова. В настоящее время специалисты компании демонтировали верхнюю механику сцены и готовятся приступить к демонтажу нижней.

Как ранее рассказывала «Политсибру» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, старая механика находилась в очень плохом состоянии – несколько раз сбои происходили прямо во время выступлений, поэтому её замена – необходима.

«Механика под и над сценой, скрытая от глаз зрителей – сердце театра, остающиеся самым востребованным инструментом создания спецэффектов и построения мизансцен, на глазах у зрителей меняющим сценическое пространство. Естественно, с новой механикой у театра появится больше творческих возможностей для осуществления самых смелых режиссерских замыслов. Все процессы будут запрограммированы и автоматизированы. Гораздо легче, чем сейчас, будет управлять всей этой большой и сложно устроенной системой - помощнику режиссера нужно будет только нажать кнопку, программа сама рассчитает необходимое время и скорость движения механизмов», – пояснила директор театра Любовь Березина.