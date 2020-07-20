Врачи возглавили рейтинг опасных профессий

Новости 06.08.2020 10:15 903

Каждый пятый россиянин считает работу врача наиболее опасной из всех остальных. По уровню риска медики опередили даже шахтёров, пожарных и военных в составленном SuperJob рейтинге.

Опрос охватил 1 000 человек по всей России. 10% респондентов назвали самой рискованной работу шахтёров, 8% – пожарных. По 6% опрошенных сочли самыми опасными профессии военных и спасателей. По 4% голосов набрали профессии водителя, полицейского и политика. 2% считают максимально рискованной профессию летчика. По 1% голосов в рейтинге опасных профессий набрали профессии журналиста, педагога и сапёра.

В опросах предыдущих лет врачи никогда не оказывались на первом месте. Ранее их работу считали самой опасной лишь 2—3% россиян.