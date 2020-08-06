Медиарейтинг алтайского губернатора в июле подрос

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 41 место в июльском рейтинге глав субъектов РФ от «Медиалогии». Среди глав регионов Сибирского федерального округа алтайский губернатор занял пятое место.
Таким образом, Виктор Томенко в сибирском медиарейтинге поднялся на одну позицию выше, тогда как в общероссийском его положение осталось неизменным. Отмечается, что в июле глава Алтайского края упоминался в публикациях СМИ 4,7 тысяч раз.
Лидером упоминаемости в Сибири стал и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, неоднократно общавшийся и встречавшийся в июле с президентом РФ Владимиром Путиным. В том числе, по поводу резонансного закона о сплошных рубках леса на Байкале в ходе модернизации БАМа и Транссиба.
Аутсайдером сибирского медиарейтинга стал глава Республики Алтай Олег Хорохордин, утративший в общероссийском рейтинге три позиции и занявший в нём 79 место. В июле он упоминался в публикациях 1,2 тысячи раз.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял шестое место (из 10) среди сибирских губернаторов по упоминаемости в СМИ
Был у нас 1 губернатор не успел, умер а ты пффффф какой ты губернатор пыль
Ахахахахахахаха