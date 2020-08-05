Первые потери. Три кандидата в депутаты АКЗС сошли с предвыборной дистанции

Новости 05.08.2020 18:40 1651

Сразу три кандидата не предоставили в избирательную комиссию необходимые для регистрации документы. Это представитель партии «Справедливая Россия» Павел Иванченко, самовыдвиженцы Андрей Крылов и Марина Василенко. Об этом «Политсибру» сообщили в Избиркоме.

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Все кандидаты должны были принести пакет документов до 18 часов 1 августа. Трое из 19 этого не сделали.

Заместитель директора ООО «Гарант-Логистик» Павел Иванченко был выдвинут «Справедливой Россией». Причем для заверения списка (а в нем было три кандидата на три округа) партия все документы, в том числе и его личное согласие баллотироваться, принесла вовремя. Список был заверен. После этого каждый кандидат предоставляет еще и свой пакет документов в окружную комиссию. Но в установленный срок Иванченко этого не сделал.

Как сообщили «Политсибру» в СР, это произошло по «причинам личного характера», партия его из списка кандидатов не исключала. Подробностей не раскрыли, но добавили, что он остается членом «Справедливой России».

Двое их трех самовыдвиженцев – оппозиционер и бизнесмен Андрей Крылов и домохозяйка – ведущая праздников Марина Василенко – тоже не предоставили документы, в том числе подписные листы. Каждому из них нужно было собрать не менее 1805 подписей избирателей.

Получить комментарий Крылова на момент публикации не удалось. А вот Василенко честно призналась: она смогла собрать менее четверти подписей – около 400.

«Большинство отказывались давать свои персональные данные (в подписной лист вносят ФИО, паспортные данные и личную подпись человека – прим.авт.), некоторые не верят, что депутаты что-то решают, зачем тогда все это нужно. Ну несколько человек были согласны подписаться за деньги. Но зачем мне становится депутатом, если уже на этом уровне приходится платить за голоса людей. Радует, что многие меня поддержали и даже уже дали наказы. Может, попробую принять участие в выборах в АКЗС через год», - сказала она «Политсибру».

Таким образом, все трое перестают быть кандидатами в депутаты АКЗС. Но официальное решение в Избиркоме пока не приняли.

И Иванченко, и Крылов, и Василенко баллотировались по округу № 26 (Октябрьский район Барнаула). Теперь там осталось шесть кандидатов. Все они предоставили нужные документы в срок, но не все пока получили регистрацию. В том числе и студенты Сергей Аргузов (от «Партии прогресса») и Дмитрий Трегуб (самовыдвиженец), которым также нужно было собрать не менее 1,8 тысяч подписей. Окончательный список кандидатов будет известен в начале следующей недели.