На выходных в Барнауле ограничат движение на улицах Анатолия и Георгиева для ремонта теплосети

Новости компаний 05.08.2020 19:00 508

С 7 августа на время работ по замене тепловых сетей будет закрыто движение на двух участках в Барнауле - улицах Георгиева и Анатолия. На время ремонтных работ потребуется полное перекрытие движения автомобильного транспорта.

На четыре дня, с 08.00 часов утра 7 августа до 18.00 часов 10 августа, будет полностью перекрыто движение по всей ширине проезжей части улицы Георгиева, в районе дома № 51/1. На участке будет проводиться реконструкция квартальной теплосети 1975 года постройки, диаметром 250мм. Протяженность участка 385м, заменят здесь 770м трубопроводов. Сразу после перекладки трубы, по согласованию городских властей, будет восстановлен асфальт.

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

Маршруты №17, №35 в прямом направлении: ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул. 50 лет СССР, далее по маршруту. В обратном направлении: ул.Малахова, Павловский тракт, ул.Попова, далее по маршрутам; Маршрут №80 в прямом направлении: ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Шумакова, малый Павловский тракт, ул.Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: …ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршруту; Маршруты №№113, 113к, 114, 114н, 117э, 119, 124, 124к, 126, 149, 151 в прямом направлении: ул.Энтузиастов, ул.Георгиева, ул.Сухэ-Батора, ул.Малахова, Павловский тракт, далее по маршрутам. В обратном направлении маршруты 113, 113к, 114, 114н, 117э, 124, 124к, 151: Павловский тракт, ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршрутам; Маршруты №№119, 126, 149: ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршрутам; Маршруты №№27, 58, 73 в прямом направлении: ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Сухэ-Батора, ул.Малахова, Павловский тракт, далее по маршрутам. В обратном направлении: Павловский тракт, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршрутам; Маршрут №№51 в прямом направлении: ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Шумакова, малый Павловский тракт, ул.Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршруту; Маршрут №120 в прямом направлении: ул.50 лет СССР, ул.Шумакова, малый Павловский тракт, ул.Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: Павловский тракт, ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, далее по маршруту; Маршрут №121 в прямом направлении: ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Шумакова, малый Павловский тракт, ул.Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: …ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршруту; Маршрут №144 в прямом направлении: ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Шумакова, малый Павловский тракт, ул.Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: Павловский тракт, ул.Попова, малый Павловский тракт, ул.Шумакова, ул.50 лет СССР, ул.Георгиева, далее по маршруту.

Также на три дня, с 08.00 утра 7 августа до 18.00 часов 10 августа, будет закрыто движение на улице Анатолия, в районе дома №87. Здесь реконструируют квартальную теплосеть 1969 года постройки, диаметром 219мм, 100мм и 65мм. Протяженность участка 113м, всего заменят 452м трубопроводов.

Работы являются одним из этапов подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020-2021 годов. Всего в Барнауле в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения. Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать пути объездов.