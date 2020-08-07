Ансамбль АлтГТУ представит Алтайский край во Всероссийском конкурсе

Новости компаний 05.08.2020 17:50 554

Ансамбль народного танца Алтайского государственного технического университета «Сударушка» вышел в финал Всероссийского конкурса «Студвесна ONLINE». Конкурс реализует Российский Союз Молодежи в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Алтайский край стал рекордсменом конкурса по количеству участвующих молодежных коллективов и представленных творческих номеров. По итогам отборочных этапов ансамбль АлтГТУ «Сударушка» был приглашен участвовать в финале конкурса.

Прямые эфиры финального отбора пройдут с 10 по 15 августа в 11:00 (мск). Коллектив, представляющий Алтайский край, покажет два танцевальных номера 10 и 11 августа. Победителей определят эксперты и зрители с помощью СМС-голосования. 30 лучших коллективов поедут в Ростов-на-Дону на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы».