Без маски никуда: какие ограничения действуют в регионах Сибири?

Аналитика 06.08.2020 9:00 1150

Статистика заболевших коронавирусом в Сибири все еще остается тревожной. Масочный режим обязателен везде, но некоторые регионы уже ослабили ограничения. В Иркутске уже можно пойти в ресторан, как в доковидные времена, жителям Красноярского края отменили ограничения на продажу алкоголя, в Хакасии открыли детские центры, но в то же время в Кузбассе пока не снимают блокпосты, а в Алтайском крае не торопятся разрешать работу фитнес-клубов. Что нельзя, а что можно жителям сибирских регионов в обзоре «Политсибру».

Алтайский край: в ожидании второго этапа

На этой неделе власти Алтайского края рассмотрят вопрос о переходе на второй этап снятия ковидных ограничений в регионе. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Число заболевших в крае идет на спад, но ситуация все равно еще не стабильна.

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Сейчас жителям Алтайского края предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановках, в общественном транспорте, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптек.

С 27 июня в регионе снят ряд ограничений, касающихся работы предприятий общепита, туристической отрасли – заработали летние веранды кафе и ресторанов, возобновили работу некоторые санатории, открылись музеи и библиотеки. Кинотеатры, театры, развлекательные заведения, фитнес-клубы пока остаются закрытыми.

Учебный год в крае пока планируют начать с 1 сентября, очно, но с соблюдением мер предосторожности.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 22 августа.

На утро 6 августа в Алтайском крае количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 415 случаев. Активно болеют 20% от общего числа выявленных случаев.

Новосибирская область: начали репетиции и тренировки

В Новосибирской области в начале августа смягчили некоторые ограничения.

С 1 августа все новосибирские учреждения культуры возобновили репетиции на своих площадках. Также начались тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии. До этого в Новосибирской области было разрешено проводить тренировки только членов сборных команд. Возобновились репетиции у творческих коллективов.

«Мы надеемся, что осенью новый театральный и музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

В силе остается обязательное требование, носить маски в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Несмотря на некоторые послабления, режим повышенной готовности в условиях пандемии в области продлен до 31 августа.

На утро 6 августа в Новосибирской области количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 352 случая. Активно болеют 14% от общего числа выявленных случаев.

Иркутская область: все можно, но в маске

Многие ограничения сняты в Иркутской области. Так в регионе возобновили работу кафе и рестораны. А еще за пару недель до этого, послабления были сделаны для летних террас и спортивных залов. Кроме того, к обычному режиму работу Минздрав вернул большую часть лечебных учреждений.

«Считаю, что необходимость держать такой большой резерв койко-мест и оборудования не нужно. Поэтому уже сегодня надо приступать к плановому приему пациентов», - сказал губернатор.

Масочный режим продлен пока до 9 августа. Режим самоизоляции продолжается для жителей старше 65 лет, работающим пенсионерам на это время будут выписаны больничные листы.

На утро 6 августа в Иркутской области количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 591 случай. Активно болеют 31% от общего числа выявленных случаев.

Кемеровская область: блокпосты убирать рано

Режим самоизоляции для приезжих сохранили в Кемеровской области. Там на границах региона до сих пор работают блокпосты. Все приезжающие в Кузбасс на машине или автобусе должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.

С июля по распоряжению губернатора жителям области разрешено покидать регион из аэропортов Кемерово и Новокузнецка. Разрешенные направления: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Симферополь, Сочи. Чуть раньше, Цивилев отменил обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто приезжает в Кузбасс из вышеперечисленных городов. Те же правила касаются и тех, кто приезжает на поезде. Обязательной самоизоляция остается для тех, кто попадает в регион на машине или автобусе.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, даже если пассажир прилетел рейсом Москва — Новосибирск, а до Кемерово, например, добрался на авто, — ему придется соблюдать 14-дневную изоляцию. Всем пассажирам рейсовых автобусов также вручается уведомление.

В начале месяца были усилены и другие ограничения. С 3 августа в регионе приостановили работу детские оздоровительные центры. В некоторых были выявлены случаи заражения коронавирусом. Работу пока продолжают летние загородные лагеря, где сейчас отдыхают только дети-сироты и дети, нуждающиеся в социальной реабилитации.

Но в области возобновили плановый медосмотр детей и взрослых. Также разрешили заселяться в санатории и гостиницы, правда, для этого постояльцам и владельцам гостиниц нужно соблюсти множество мер предосторожности.

С середины июня в области работают рестораны и кафе. Снятие ограничений не коснулось заведений общепита в ТРЦ. В остальных разрешено принимать не более 50% посетителей от общего числа посадочных мест. Персонал должен быть в масках и перчатках, меню одноразовым, а расстояние между столиками не менее 1,5 метров.

На утро 6 августа в Кемеровской области количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 149 случаев. Активно болеют 29% от общего числа выявленных случаев.

Красноярский край: сняли ограничение на продажу алкоголя

Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлен до 9 августа.

В регионе остаются закрытыми кинотеатры, развлекательные центры, ТРЦ, бани, сауны и другие подобные учреждения. Не открылись в этом сезоне летние детские лагеря, в детских садах продолжают работу только дежурные группы.

Также в крае сохраняется масочный режим – граждане обязаны надевать маски в магазинах, общественном транспорте (включая такси), в местах массового скопления людей.

С начала июля в крае разрешили работу летних веранд при кафе и ресторанах. А еще сняли ограничение на продажу алкоголя, с апреля в магазинах его не продавали с шести вечера и до десяти утра следующего дня.

В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей с учетом всех необходимых предосторожностей.

На утро 6 августа в Красноярском крае количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 482 случая. Активно болеют 11% от общего числа выявленных случаев.

Омская область: для ТРЦ «зеленый» свет

Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 18 августа, а масочный, скорее всего, будет действовать, как минимум, до конца лета.

При этом в области приняли несколько послаблений. С 5 августа в Омске возобновляются занятия на курсах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке — правда, при условии, что количество обучающихся в группе будет сокращено. Также омичи смогут попасть на территорию Большереченского зоопарка и комплекса «Старина Сибирская», но только в маске. Посетителей будут пускать группами не более пяти человек. На входе каждому посетителю замерят температуру.

В области отменили двухнедельный карантин для приезжих. Также разрешили работу всех отделов в ТРЦ.

С 19 августа при улучшении эпидемиологической обстановки штаб планирует разрешить работу детских спортивных школ и бассейнов.

Начало нового учебного года для школьников и студентов планируется с 1 сентября в очном формате с соблюдением санитарных требований.

На утро 6 августа в Омской области количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 380 случаев. Активно болеют 32% от общего числа выявленных случаев.

Томская область: обойдемся без праздника «Топора»

В Томской области режим ограничений продлен до конца августа. В первую очередь речь идет о масочном режиме, дезинфекции рук и самоизоляции для людей, которых можно отнести к группе риска.

Ношение маски останется обязательным в транспорте, магазинах и торговых центрах, разного рода учреждениях и в других людных закрытых помещениях. При этом работу продолжат организации сферы услуг, ограничения с которых ранее были сняты.

«Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований, - сказал губернатор Сергей Жвачкин. - Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора».

Ограничена работа кафе и ресторанов, принимать посетителей можно только на летних верандах, но в основном общепит работает «на вынос».

На утро 6 августа в Томской области количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 409 случаев. Активно болеют 32% от общего числа выявленных случаев.

Республика Алтай: туризм с соблюдением санитарных норм

В Республике Алтай сохраняется масочный режим и строгий регламент работы для турбаз. С 3 июля в регионе заработали все туробъекты.

Что касается кафе и ресторанов, а также других развлекательных заведений, то первые работают на вынос или на летних верандах, а другим работа пока запрещена.

На утро 6 августа в республике Алтай количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 746 случаев. Активно болеют 22% от общего числа выявленных случаев.

Республика Тыва: ограничения только для пенсионеров и беременных

В Тыве уже перешли ко второму этапу снятия ограничений. Но пока в регионе все еще запрещены культурно-массовые мероприятия, сохраняется масочный и перчаточный режим. Также режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и беременных женщин.

Сейчас в Тыве разрешена работа торговых центров, кафе и ресторанов, стоматологий, библиотек, детских лагерей, салонов красоты, фитнес-залов, хостелов с обязательным соблюдением мер безопасности.

На утро 6 августа в республике Тыва количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 1906 случаев. Активно болеют 26% от общего числа выявленных случаев.

Республика Хакасия: перешли на следующий уровень

Постепенно отменяют ограничения и в Хакасии. С 3 августа разрешена работа небольших магазинов, торговых палаток.

С учетом эпидемиологической ситуации, главы муниципалитетов могут самостоятельно принимать решение об открытии в нормальном режиме детских садов.

В Хакасии возобновили оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках. В частности, разрешается работа стоматологических клиник при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Также при наличии паспорта готовности с 31 июля разрешена работа детских развлекательных центров.

Масочный режим для всех и самоизоляция для пожилых жителей региона остаются обязательными.

На утро 6 августа в республике Хакасия количество зараженных на 100 тысяч населения составляет 551 случаев. Активно болеют 10% от общего числа выявленных случаев.

Количество заболевших коронавирусом в Сибири приблизилось к 80 тыс. человек. В регионах умерли более 1,4 тыс. пациентов.