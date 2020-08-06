Без маски никуда: какие ограничения действуют в регионах Сибири?

Статистика заболевших коронавирусом в Сибири все еще остается тревожной. Масочный режим обязателен везде, но некоторые регионы уже ослабили ограничения. В Иркутске уже можно пойти в ресторан, как в доковидные времена, жителям Красноярского края отменили ограничения на продажу алкоголя, в Хакасии открыли детские центры, но в то же время в Кузбассе пока не снимают блокпосты, а в Алтайском крае не торопятся разрешать работу фитнес-клубов. Что нельзя, а что можно жителям сибирских регионов в обзоре «Политсибру».
На этой неделе власти Алтайского края рассмотрят вопрос о переходе на второй этап снятия ковидных ограничений в регионе. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Число заболевших в крае идет на спад, но ситуация все равно еще не стабильна.
Сейчас жителям Алтайского края предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановках, в общественном транспорте, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптек.
С 27 июня в регионе снят ряд ограничений, касающихся работы предприятий общепита, туристической отрасли – заработали летние веранды кафе и ресторанов, возобновили работу некоторые санатории, открылись музеи и библиотеки. Кинотеатры, театры, развлекательные заведения, фитнес-клубы пока остаются закрытыми.
Учебный год в крае пока планируют начать с 1 сентября, очно, но с соблюдением мер предосторожности.
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 22 августа.
В Новосибирской области в начале августа смягчили некоторые ограничения.
С 1 августа все новосибирские учреждения культуры возобновили репетиции на своих площадках. Также начались тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии. До этого в Новосибирской области было разрешено проводить тренировки только членов сборных команд. Возобновились репетиции у творческих коллективов.
«Мы надеемся, что осенью новый театральный и музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.
В силе остается обязательное требование, носить маски в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей.
Несмотря на некоторые послабления, режим повышенной готовности в условиях пандемии в области продлен до 31 августа.
Многие ограничения сняты в Иркутской области. Так в регионе возобновили работу кафе и рестораны. А еще за пару недель до этого, послабления были сделаны для летних террас и спортивных залов. Кроме того, к обычному режиму работу Минздрав вернул большую часть лечебных учреждений.
«Считаю, что необходимость держать такой большой резерв койко-мест и оборудования не нужно. Поэтому уже сегодня надо приступать к плановому приему пациентов», - сказал губернатор.
Масочный режим продлен пока до 9 августа. Режим самоизоляции продолжается для жителей старше 65 лет, работающим пенсионерам на это время будут выписаны больничные листы.
Режим самоизоляции для приезжих сохранили в Кемеровской области. Там на границах региона до сих пор работают блокпосты. Все приезжающие в Кузбасс на машине или автобусе должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.
С июля по распоряжению губернатора жителям области разрешено покидать регион из аэропортов Кемерово и Новокузнецка. Разрешенные направления: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Симферополь, Сочи. Чуть раньше, Цивилев отменил обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто приезжает в Кузбасс из вышеперечисленных городов. Те же правила касаются и тех, кто приезжает на поезде. Обязательной самоизоляция остается для тех, кто попадает в регион на машине или автобусе.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, даже если пассажир прилетел рейсом Москва — Новосибирск, а до Кемерово, например, добрался на авто, — ему придется соблюдать 14-дневную изоляцию. Всем пассажирам рейсовых автобусов также вручается уведомление.
В начале месяца были усилены и другие ограничения. С 3 августа в регионе приостановили работу детские оздоровительные центры. В некоторых были выявлены случаи заражения коронавирусом. Работу пока продолжают летние загородные лагеря, где сейчас отдыхают только дети-сироты и дети, нуждающиеся в социальной реабилитации.
Но в области возобновили плановый медосмотр детей и взрослых. Также разрешили заселяться в санатории и гостиницы, правда, для этого постояльцам и владельцам гостиниц нужно соблюсти множество мер предосторожности.
С середины июня в области работают рестораны и кафе. Снятие ограничений не коснулось заведений общепита в ТРЦ. В остальных разрешено принимать не более 50% посетителей от общего числа посадочных мест. Персонал должен быть в масках и перчатках, меню одноразовым, а расстояние между столиками не менее 1,5 метров.
Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлен до 9 августа.
В регионе остаются закрытыми кинотеатры, развлекательные центры, ТРЦ, бани, сауны и другие подобные учреждения. Не открылись в этом сезоне летние детские лагеря, в детских садах продолжают работу только дежурные группы.
Также в крае сохраняется масочный режим – граждане обязаны надевать маски в магазинах, общественном транспорте (включая такси), в местах массового скопления людей.
С начала июля в крае разрешили работу летних веранд при кафе и ресторанах. А еще сняли ограничение на продажу алкоголя, с апреля в магазинах его не продавали с шести вечера и до десяти утра следующего дня.
В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей с учетом всех необходимых предосторожностей.
Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 18 августа, а масочный, скорее всего, будет действовать, как минимум, до конца лета.
При этом в области приняли несколько послаблений. С 5 августа в Омске возобновляются занятия на курсах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке — правда, при условии, что количество обучающихся в группе будет сокращено. Также омичи смогут попасть на территорию Большереченского зоопарка и комплекса «Старина Сибирская», но только в маске. Посетителей будут пускать группами не более пяти человек. На входе каждому посетителю замерят температуру.
В области отменили двухнедельный карантин для приезжих. Также разрешили работу всех отделов в ТРЦ.
С 19 августа при улучшении эпидемиологической обстановки штаб планирует разрешить работу детских спортивных школ и бассейнов.
Начало нового учебного года для школьников и студентов планируется с 1 сентября в очном формате с соблюдением санитарных требований.
В Томской области режим ограничений продлен до конца августа. В первую очередь речь идет о масочном режиме, дезинфекции рук и самоизоляции для людей, которых можно отнести к группе риска.
Ношение маски останется обязательным в транспорте, магазинах и торговых центрах, разного рода учреждениях и в других людных закрытых помещениях. При этом работу продолжат организации сферы услуг, ограничения с которых ранее были сняты.
«Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований, - сказал губернатор Сергей Жвачкин. - Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора».
Ограничена работа кафе и ресторанов, принимать посетителей можно только на летних верандах, но в основном общепит работает «на вынос».
В Республике Алтай сохраняется масочный режим и строгий регламент работы для турбаз. С 3 июля в регионе заработали все туробъекты.
Что касается кафе и ресторанов, а также других развлекательных заведений, то первые работают на вынос или на летних верандах, а другим работа пока запрещена.
В Тыве уже перешли ко второму этапу снятия ограничений. Но пока в регионе все еще запрещены культурно-массовые мероприятия, сохраняется масочный и перчаточный режим. Также режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и беременных женщин.
Сейчас в Тыве разрешена работа торговых центров, кафе и ресторанов, стоматологий, библиотек, детских лагерей, салонов красоты, фитнес-залов, хостелов с обязательным соблюдением мер безопасности.
Постепенно отменяют ограничения и в Хакасии. С 3 августа разрешена работа небольших магазинов, торговых палаток.
С учетом эпидемиологической ситуации, главы муниципалитетов могут самостоятельно принимать решение об открытии в нормальном режиме детских садов.
В Хакасии возобновили оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках. В частности, разрешается работа стоматологических клиник при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Также при наличии паспорта готовности с 31 июля разрешена работа детских развлекательных центров.
Масочный режим для всех и самоизоляция для пожилых жителей региона остаются обязательными.
Количество заболевших коронавирусом в Сибири приблизилось к 80 тыс. человек. В регионах умерли более 1,4 тыс. пациентов.
Как изменилось количество активно болеющих коронавирусом в Алтайском крае за летние месяцы