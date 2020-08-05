Строй меньше – живи лучше. Почему градсовет Барнаула не одобрил проект «Марии-Ра»

Новости 05.08.2020 17:15 1627

5 августа градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства на пересечении улицы Кутузова и проезда Лесного магазина торговой сети «Мария-Ра», который планируется возвести на месте… другого магазина этого же ритейлера.

«Там есть действующий магазин «Мария-Ра». Он у нас стоит, но не узаконен, мы его будем сносить и поэтому выстраиваем другое здание, поменьше», – пояснила присутствовавшая на совете представительница заказчика.

Как выяснилось, просто узаконить магазин не получится, поскольку допустимая область застройки составляет 50% площади участка, а здесь застроено практически 90%. Согласно новому проекту, здание будет немного сужено и несколько иначе развёрнуто. Площадь торгового зала по плану должна составить 132 кв. м. Однако, несмотря на то, что проект, в общем-то, типовой, и особых сложностей с ним не ожидалось, градсовет отправил его на доработку.

Не ищи выгоду…

Согласно действующим градостроительным нормам, между магазином и парковкой должен существовать противопожарный разрыв шириной 10 м. Однако при его наличии исчезнет возможность разместить на участке парковку, поскольку территория для этого слишком мала. Поэтому архитекторы пошли на хитрость и запроектировали на стене магазина широкий козырёк (навес), который считается частью здания и позволяет парковать под ним автомобили вплотную к фасаду.

Однако «палка» оказалась о двух концах. Поскольку такой навес является частью здания, его площадь входит в пятно застройки и возвращает проект к изначальной проблеме, из-за которой и приходится сносить старый магазин. В итоге, проектировщики оказались перед выбором: лишиться либо козырька, либо парковки.

Впрочем, представитель заказчика сообщила, что к территории, планируемой под застройку, примыкает со стороны ул. Кутузова ещё один небольшой участок земли, использующийся под парковку. Он находится в бессрочной аренде у «Марии-Ра». Скорее всего, архитекторам придётся отказаться от навеса, а для парковки использовать арендованный участок.