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Режим повышенной готовности ввели в Рубцовске из-за проблем с мусором

Новости
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Власти Рубцовска с 5 августа ввели режим повышенной готовности в городе. Региональный оператор не справляется с вывозом мусора, в помощь им привлекут местный МУП. О таком решении комиссии по ЧС сообщает газета «Местное время».

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Аналитика

По словам замглавы администрации Олега Обуховича, от жителей многоэтажек и частного сектора массово поступают звонки с жалобами на несвоевременный вывоз мусора. В частном секторе региональный оператор установил бункеры, хотя должен быть проводить «подворовой объезд и забора мусора», уточнили в мэрии.

На заседании комиссии пришли к выводу, что мусор вывозят не надлежащим образом, что создает угрозу эпидемий и эпизоотий.

Введенный режим позволит привлечь к работе технику МУП «АвтоСпецТехника». Но все затраты все равно выставят оператору - ООО «ВторГеоРесурс».

Информацию направят в прокуратуру Рубцовска, в региональный Минстрой и Минприроды, Роспотребнадзор.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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