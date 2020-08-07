Восстанавливает позиции. Кто из сибирских губернаторов нарастил политическое влияние за июль

Главы регионов Сибирского федерального округа снова не попали в самую влиятельную группу губернаторов России. Но при этом большинство из них улучшили показатели за последний месяц. Традиционный рейтинг (и сейчас он по итогам июля) подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.
Всех глав регионов распределили по трем группам. В первой («очень сильное влияние») представителей Сибири нет. В топе как всегда мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Главы регионов СФО представлены во второй («сильное влияние») и третьей («среднее влияние») группах. Большинство из них нарастили свой политический вес. И активнее всех – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, но при этом он остается на шестом месте с конца среди коллег по СФО.
Прибавили омский глава Александр Бурков, красноярский – Александр Усс. Про него в рейтинге сказано так: Усс «восстанавливает утерянные ранее позиции после его предложения федеральным властям направить выплаты за ущерб от разлива топлива в Норильске в бюджеты пострадавших муниципальных образований».
А исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев – главный кандидат на сентябрьских выборах губернатора в регионе
«Заявление министра финансов Иркутской области Натальи Бояриновой о том, что, по имеющимся прогнозам, консолидированный бюджет региона в 2020 году может потерять около 18,5 млрд. рублей, а также появление реальных угроз для Байкала в связи с предстоящим изменением законодательства создают дополнительные предвыборные проблемы для Кобзева», - отметили составители рейтинга.
Губернаторы СФО в рейтинге АПЭК:
Сильное влияние
Среднее влияние