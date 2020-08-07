Восстанавливает позиции. Кто из сибирских губернаторов нарастил политическое влияние за июль

Рейтинги 05.08.2020 16:18 694

Главы регионов Сибирского федерального округа снова не попали в самую влиятельную группу губернаторов России. Но при этом большинство из них улучшили показатели за последний месяц. Традиционный рейтинг (и сейчас он по итогам июля) подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Всех глав регионов распределили по трем группам. В первой («очень сильное влияние») представителей Сибири нет. В топе как всегда мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главы регионов СФО представлены во второй («сильное влияние») и третьей («среднее влияние») группах. Большинство из них нарастили свой политический вес. И активнее всех – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, но при этом он остается на шестом месте с конца среди коллег по СФО.

Прибавили омский глава Александр Бурков, красноярский – Александр Усс. Про него в рейтинге сказано так: Усс «восстанавливает утерянные ранее позиции после его предложения федеральным властям направить выплаты за ущерб от разлива топлива в Норильске в бюджеты пострадавших муниципальных образований».

А исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев – главный кандидат на сентябрьских выборах губернатора в регионе

«Заявление министра финансов Иркутской области Натальи Бояриновой о том, что, по имеющимся прогнозам, консолидированный бюджет региона в 2020 году может потерять около 18,5 млрд. рублей, а также появление реальных угроз для Байкала в связи с предстоящим изменением законодательства создают дополнительные предвыборные проблемы для Кобзева», - отметили составители рейтинга.

Губернаторы СФО в рейтинге АПЭК:

Сильное влияние

Александр Усс (Красноярский край) – 32 место (+ 4 позиции)

Андрей Травников (Новосибирская область) – 36 место (- 1 позиция)

Сергей Цивилёв (Кемеровская область) – 39 место (+ 3 позиции)

Игорь Кобзев (и.о. губернатора Иркутской области) – 44 место (- 5 позиций)

Среднее влияние