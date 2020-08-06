«Будет еще хуже». Депутат Терентьев о коронавирусе, выборах и налогах

Мнения 06.08.2020 8:32 1285

Пандемия коронавируса еще принесет стране неприятности: благосостояние людей будет только ухудшаться, бизнес – закрываться. Исправлять ситуацию нужно комплексно: более справедливыми налогами, поддержкой социалки и ростом заработных плат. О том, как это сделать, в интервью «Политсибру» рассказал депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев. Но начнем беседу с актуальной для региона политической темы – выборов.

Люди не идут

– В сентябре 2020 года в регионе пройдет несколько десятков мелких муниципальных кампаний. Насколько активно в них участвует партия?

– Мы выдвинули 147 кандидатов, это около трети от всех разыгрываемых мандатов. У нас есть сильные представители в Шипуновском, Каменском, Крутихинском районах. А вот в Славгороде – ситуация сложная. Когда-то мы там большинство взяли. Но потом наше большинство растерзали и теперь многие высказывают опасения идти от СР. А ведь нас там знают: как-то проводил прием, так люди выстроились в очередь. И многим мы помогли. Вот только на выборы никто идти не хочет: не верят, что можно что-то изменить.

– В качестве кандидатов?

– И кандидатов, и избирателей. Вы не представляете, насколько сложно стало искать людей, которые пошли бы в муниципальную власть.

Мы системно работаем, глубоко погружены, помогаем людям, у нас есть программа, платформа. Но нет самого главного – люди утратили веру в силу и значимость своего голоса, поэтому мы часто слышим: зачем идти на выборы, все равно все за нас решат? Это в корне неправильно. Только активная гражданская позиция каждого нашего жителя, отраженная в бюллетене, может изменить ситуацию. Нужно ходить на выборы, напрямую участвовать в формировании нашего общего будущего.

– С желающими идти на местные выборы проблема, зато на три места в АКЗС – аншлаг.

– Попасть в краевой парламент всегда много желающих, это так. Вот вы про кандидатов спрашиваете. А спросите про депутатов. Про наших я могу твердо сказать: они людям реально помогают, вносят справедливые инициативы и предложения. На выборах-то, конечно, всегда много кандидатов. Кто из них потом ездит по селам, решает проблемы людей?

– Эксперты говорят, что эти довыборы в АКЗС не особо-то конкурентны. У кандидата не от партии власти мало шансов на победу.

– Ничего подобного. По округу № 12 у нас идет Елена Афанасьева – грамотный специалист в сфере образования, в расцвете сил. И она сможет составить реальную конкуренцию остальным кандидатам. Я думаю, мы там поборемся.

В Бийске тоже конкурентный округ, у нашей Елены Речковой есть все шансы. (На момент беседы еще не было известно, что третий кандидат от партии по округу № 26 Павел Иванченко не предоставил документы в Избирком и выбывает из предвыборной гонки - прим.авт.).

Выборы – это же не только борьба за победу. Это отличная школа для будущих депутатов. Если ты не прошел эту «учебу» – предвыборную кампанию, не общался с населением, то откуда ты вообще будешь знать, что беспокоит людей, как и чем им можно помочь. Это как изучать геологию, сидя в кабинете.

Я сам, хоть и депутат со стажем, а во время каждой региональной недели встречаюсь с людьми, езжу в села. Нужно быть в курсе того, что сейчас беспокоит людей. Почему, думаете, у партии есть целое направление работы – коммунальное? Потому что у жителей региона очень много проблем в сфере ЖКХ. Почему у нас есть спортивная программа, по которой мы несколько лет строили площадки для свободного доступа? Потому что в регионе с его валом проблем на спорт в селах просто не остается денег.

– С кандидатами на уже полноценные выборы в АКЗС в следующем году определились?

– Все, кто сейчас работает, те и пойдут. Никто не утратил связи с партией. Даже если и расходимся с кем-то в понимании некоторых вопросов, мы все равно остаемся командой и работаем для людей.

Но будем рады и новым кандидатам. Требования простые: принципиальность, порядочность, компетентность. Всему остальному научим.

Пандемия нам еще аукнется

– Вы говорите, что регулярно встречаетесь с людьми. Но, очевидно, что во время пандемии встреч стало меньше.

– С избирателями – да. Партия, по возможности, минимизирует все личные контакты. Но работу ни на день мы не прекращали, просто перевели все в дистанционный формат. Общественная приемная депутата доступна по всем средствам связи. То же и с местными отделениями – разрешаем все поступающие вопросы.

Разобщение людей – правильная мера. И пока рано расслабляться, переставать носить маски и устраивать «ковидные» вечеринки. Это все очень серьезно. У нас в партии от коронавируса умерли двое видных представителей партии. Я призываю людей соблюдать меры безопасности. Ведь чем больше длится пандемия, тем больше будет последствий.

– А как насчет Госдумы? Как изменилась работа в парламенте?

– Депутаты в масках, с соблюдением социальной дистанции, посторонних в здание не пускают. А так все то же. Работы даже прибавилось, ведь нужно было принимать Конституцию, законы, необходимые для оказания мер поддержки населению и бизнесу в этот непростой период. Времени на раскачку не было.

Занимаемся и текущими задачами. Например, в первом чтении приняли мои поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Это позволит устранить несправедливость в отношении педагогических работников-военнослужащих. Сейчас преподавателям военных учебных центров при гражданских вузах не присваивают воинских званий, как их коллегам на воинских должностях. Но если законопроект успешно пройдет второе и третье чтение, то они тоже будут получать звания.

– Как долго продлится этот непростой период?

– Про распространение инфекции я судить не берусь. Но в экономическом плане ухудшения еще впереди. В ближайшем будущем разорится много предприятий и компаний. Пока, может, и не видно, но резко упадет спрос. Магазины будут закрываться. Люди выходят на другой уровень потребления: покупают меньше, экономят.

И это будет очередной пинок, повод задуматься над развитием производства, глубокой переработки.

– А в партии есть сокращение трат на фоне пандемии?

– Пока расходы только увеличиваются. Во-первых, мы стали еще больше средств выделять в помощь людям. Наше регоделение еще в апреле своими силами собрало заявки от многодетных и малообеспеченных семей и купило для них продуктовые наборы. Во-вторых, выборы в этом году, выборы в следующем году.

– Вы сами в прошлом бизнесмен, как думаете, достаточно ли помощи получили предприниматели и нужно ли им вообще помогать в период кризиса?

– Конечно, недостаточно. Конечно, нужно. Ведь кого в основном поддерживали – госкорпорации и крупный бизнес. Но сильнее просел малый. Но даже и с ними нужно работать более тонко и адресно. Не просто деньги раздать, а помочь именно тем, кто пытается удержать ситуацию, не сократил сотрудников.

– А как насчет населения?

– «Справедливая Россия» настаивает на продлении выплат семьям с детьми хотя бы до конца года. Для многих эти пусть и небольшие деньги были очень и очень кстати. Люди ведь оставались без работы.

Но главное, что должно сейчас делать государство, – это все же не раздача денег для временного «латания дыр», а системная работа. Ведь чтобы люди жили лучше, они должны иметь возможность работать и получать достойную зарплату.

Мы настаиваем на введении государственного контроля цен на товары первой необходимости, отмене пенсионной реформы, увеличении прожиточного минимума в два раза – до 24 тысяч рублей. И предлагаем заменить механизм условного расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам.

Самое время изменить подход и к социальным сферам. Например, убрать Фонд обязательного медицинского страхования из системы здравоохранения, деньги должны идти напрямую. Больницы и поликлиники нужно лучше оснащать, а врачей по зарплате приравнять к госслужащим.

– Еще одно ваше предложение – введение прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов. Президент пару месяцев назад объявил о введении со следующего года повышенной ставки (с 13 до 15%) для физлиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Но эксперты говорят, что это коснется небольшого круга лиц.

– Мы много лет настаивали на более справедливом налогообложении. Да, эта мера – только первый шаг. Но и за него спасибо, ведь президента все отговаривали: мол, не сможем администрировать, все уйдут в тень.

Кроме того, мы предлагаем освободить от НДФЛ тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч в месяц. А тех, кто больше 100 млн в год, и таких в России много, - обязать платить налог в 50%.

Давно пора отменить возврат 20% НДС бизнесу. Оставить его только высокотехнологичным и производителям-экспортерам. И мы сразу увидим рост доходов бюджета, там крутятся триллионы. Вот вам и деньги на все программы.

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