Все возможные и невозможные меры. В СГК рассказали, как модернизируют тепловые объекты

Новости 05.08.2020 14:56 1564

В ближайшие несколько лет Сибирская генерирующая компания намерена провести многомилионную замену оборудования, которая позволит сделать отопление более экологичным и дешевым. Об этом в прямом эфире в Instagam рассказал технический директор СГК Олег Петров. Что это за оборудование, сколько средств компания вкладывает в модернизацию и ремонты, а также как федеральное руководство компании оценивает ситуацию в Алтайском крае, читайте в материале «Политсибру».

Эффективно и экологично

В 2020 году СГК реализует несколько крупных проектов модернизации производства. Например, на красноярской ТЭЦ-1 установили и скоро запустят новую дымовую трубу высотой 275 метров (такого в крае еще не было). Это позволит избавить город от дыма: за счет высоты он будет рассеиваться уже за пределами Красноярска.

Большой и перспективный проект компании – установка 14 электрофильтров до 2026 года. Эта система позволяет улавливать до 99,9% золы. Для сравнения: используемые батарейные циклонные уловители – всего 83-95%. Но заменить все на фильтры – дело не быстрое и не дешевое. На монтаж одного объекта требуется полгода работы, 200 тонн метала и 350 млн рублей.

Также в планах компании постепенно отказаться от системы розжига мазутом, которая есть сейчас на всех станциях. Каким именно топливом (газом или углем) его заменять, пока решают, это долгая и кропотливая работа. Но она стоит того. По словам Олега Петрова, это поможет избавиться от черного дыма (что пойдет в плюс экологии), экономить средства на растопке, повысить пожарную безопасность и эффективность производства.

«Мы давно хотим перестать использовать мазут. Принимаем все возможные и невозможные меры, но на это нужно время, потому что простого решения этой проблемы пока не существует», – добавил технический директор СГК.

Ремонты по графику

181 повреждение на 970 км трубопроводов. СГК приступает к ремонтам по контуру барнаульской ТЭЦ-3 Новости компаний 23.07.2020 17:12

Все эти большие проекты рассчитаны на несколько лет. Каждый год компания проводит и плановые ремонтные работы. Запланированные на 2020 уже выполнили на половине объектах. Только на оборудование во всех городах своего присутствия в Сибири и теперь еще на Урале СГК в этом сезоне будет потрачено более 13,5 млрд рублей, а вместе с тепловыми сетями и другими инвестиционным программами – почти 17 млрд рублей. Еще около 1 млрд рублей заложено в резервном фонде на случай форс-мажоров или внеплановых ремонтов (а такие бывают, потому что некоторое оборудование можно оценить, только разобрав).

В приоритете – замена котельного оборудования. Большая часть котлов была построена еще в советские годы, а потому к ним особо пристальное внимание. Также в этом сезоне традиционно ремонтируют химические цеха, топливоподачу, меняют тепловые сети.

80% ремонтов компания проводит своими силами. Даже технически сложные работы. Например, замену поверхности нагрева котлов. Раньше материалы покупали у разных производителей, были вопросы к металлу. Теперь оборудовали свое производство. И качество значительно лучше, и экономия почти 20% в стоимости.

Сторонние подрядчики привлекаются только для строительства и обслуживания зданий и сооружений, а также для водолазных, высотных работ.

Влияние ковида

«Приостановки работ из-за ситуации с коронавирусом у нас пока не было. Но есть сложности по персоналу. Если один в бригаде заражается, то мы изолируем сразу всю команду», - сказал Олег Петров.

Он добавил, что среди почти 32 тысяч сотрудников компании выявлено 282 зараженных. Больше половины из них уже выздоровели. Кстати, больше всего зараженных в подразделениях Красноярского края (137 человек), Новосибирской области (73) и Алтайского края (32). Кроме того, более 1,4 тысяч человек все еще работают удаленно.

Компания готова к переходу в режим «подводной лодки» (временно закрыть ТЭЦ, оставив там одну смену работников), если резко вырастет количество зараженных из числа оперативного персонала. Но пока такой необходимости нет.

«Отчасти и благодаря тому, какие серьезные санитарные меры мы предприняли. В подразделениях проводится обработка всех поверхностей, обеззараживание воздуха, действует масочный режим и социальная дистанция», – подчеркнул Олег Петров.

Но если в самой компании влияние пандемии удается нивелировать, то вот с поставщиками возникают проблемы. Ранее в СГК сообщали, что из-за коронавирусных ограничений срываются сроки поставки комплектующих материалов, переносятся приезды иногородних специалистов. Из-за этого вовремя не успели доделать ремонты в Новосибирске, Красноярске, Абакане.

Не все гладко прошло с поставками материалов и в Барнауле. В целом ремонтные работы идут по графику, но на некоторых участках не получается оперативно привести в порядок уже отремонтированные объекты.

Спокойный регион

Рассказал Олег Петров и про инвестиционные проекты. Так, в июле 2020 году СГК приобрела новый актив – Рефтинскую ГРЭС (Свердловская область), которая перешла под управление компании без остановки процесса. По словам Петрова, работа на самой крупной тепловой угольной электростанции России была выстроена на высоком европейском уровне и до покупки. СГК намерена поднять ее эффективность еще выше.

Разгребать будем долго. Эксперт СГК о правовых последствиях пандемии для энергетики Мнения 18.06.2020 7:31

В числе крупнейших проектов года можно также отметить закладку первой опоры под тепломагистраль, которая свяжет Беловскую ГРЭС с Белово. Компания вложил в создание новой инфраструктуры 1,7 млрд рублей, еще 900 млн рублей - федеральный бюджет.

А вот самым проблемным в плане теплоснабжения Олег Петров назвал Новосибирск. В городе нет ливневок, из-за этого вся вода попадает в сливные сети СГК и портит трубопроводы.

Алтайский край, по его словам, в техническом плане спокойный регион. В этом году СГК проводит плановый ремонт и замену оборудования на ТЭЦ Барнаула, Бийска и Рубцовска, ремонт и замену тепловых сетей.

Отдельно Петров отметил Рубцовск – пожалуй, самый проблемный в коммунальном плане алтайский город. Компания зашла туда с концессией в 2017 году.

«Рубцовск нормально работает, вопросов не вызывает. Как не странно, такое труднорождённое дитя крепко стоит на ногах. Мы рады, что там все получается, хотя работы еще много», - ответил Олег Петров на вопрос корреспондента «Политсибру».

Также он сообщил, что компания помогает власти региона консультациями по Яровому. Напомним, в городе еще с ноября 2019 года действует режим ЧС из-за сложной ситуации в теплоснабжении. Муниципалитет смог отсудить проданную в 2016 году ТЭЦ. Но что там будет теперь – концессия или местные власти будут справляться самостоятельно – пока не известно.