Это не наводнение. Трагические случаи на турбазах Алтая на повлияют на спрос – эксперт

Мнения 05.08.2020 14:00 798

Происшествия на алтайский турбазах – смертельное отравление целой семьи и пожар с пострадавшими – не изменят спрос на отдых в регионе. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политсибру» высказал директор туристической компании «Плот» Александр Смирнов.

«Для нас это очень серьезные и печальные происшествия. Но на интересе к региону это никак не отразится. Такое случается на многих курортах многих стран. Может, и будет несколько отказов. Но массового туриста отталкивают только более грандиозные события: наводнения, ураганы, политическая нестабильность», - сказал Смирнов.

И добавил, что эти два случая – пример человеческой безалаберности. Но они связаны не с уровнем сервиса, а, прежде всего, с несоблюдением техники безопасности .

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При этом в 2020 году спрос на туризм в Алтайском крае и Республике Алтай по понятным причинам остается на высоком уровне. Но если туристические базы еще успеют отбить потери из-за простоя во время пандемии (сейчас там почти везде 100% загрузка), то экскурсионный туризм может потерять около половины дохода. При этом цены выросли незначительно: кто-то вообще не поднял, кто-то поднял на 10%.

Напомним, 31 июля в одном из номеров турбазы «Глобус» нашли трупы членов семьи алтайского чиновникам Иосифа Кременских: он, жена и двое детей 16 и 10 лет. На базу они приехали 26 июля. В эту же ночь из-за отключения электроснабжения в помещение под ними занесли два бензиновых генератора, которые выделяли окись углерода. Это, по предварительной версии, и стало причиной отравления гостей. При этом все пять дней, вплоть до выселения, в их номер никто не заходил, никто не интересовался, почему никто из семьи не покидает номер. Кроме того, эксперты установили многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы.

Против владельца базы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). База закрыта.

А в ночь на 31 июля на турбазе «Горное солнце», расположенной в туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь», произошел пожар. Два человека получили ожоги, еще два получили травмы, выпрыгнув в третьего этажа. Возбуждено уголовное дело по части 1 той же статьи.